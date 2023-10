Gæster skulle sørge for at holde et skarpt blik på kunsten på det arkæologiske museum i Barcelona søndag.

Hvis ikke kunne de i hvert fald hurtigt ende med at stå ansigt til ansigt med en andens gæsts ædlere dele.

Museet havde nemlig åbnet dørene for nøgne besøgende.

Den helt særlige rundvisning opstod i et samarbejde mellem museet og den Catalanske nudist klub, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Sammen havde de fundet på at invitere kunst- og historieinteresserede på rundvisning i museets samling af billeder af nøgne, græske krigere.

Kunsten i udstillingen viste også nøgne mennesker. Foto: Nacho Doce/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Kunsten i udstillingen viste også nøgne mennesker. Foto: Nacho Doce/Reuters/Ritzau Scanpix

Det eneste krav var, at gæsterne skulle møde op fuldstændig ligesom de kunstværker, de skulle beundre – helt nøgne.

»Vi ville gerne sørge for et mere farverigt besøg end den sædvanlige rundvisning,« sagde rundviseren Edgard, som ifølge Reuters også tog nøgen på job søndag.

Et blik på museets hjemmeside fortæller, at begivenhedens sigte var at give gæster chancen for at 'beundre kunsten ved at posere i samme situation, som kunsten er, fuldstændig nøgen og omringet af andre kroppe.'

En af gæsterne på den særlige rundvisning, 59-årige Marta, beskriver oplevelsen til nyhedsbureauet således:

»Jeg føler den samme intensitet, som når man ser kunsten med tøj på. Men der er den forskel, at man måske forstår bedre, at nøgenhed altid har eksisteret og kroppe ikke burde bruges til at udskamme nogen.«