Det historiske Danevirke Museum skal rives ned og erstattes af et nyt museum.

Projektet støttes af A.P. Møller Fonden og Augustinus Fonden med henholdsvis 60 millioner kroner og 13 millioner kroner. Det vil sige i alt 73 millioner kroner.

Det oplyses i en pressemeddelelse fra Sydslesvigsk Forening.

Danevirke Museum er placeret ved det historiske voldsanlæg i Nordtyskland, hvor danerne omkring år 500 menes at have dannet et forsvarsværk, der skulle sikre Danmarks grænse mod syd.

Opdateres...