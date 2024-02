British Museum i London er kommet i massivt stormvejr – og det hele begyndte på Instagram.

Her opfordrede den chilenske influencer, Mike Milfort sin en million følgere til at skrive direkte til det britiske museum.

Og det tog de helt bogstaveligt, skriver The Guardian.

Konflikten bunder i den moai-statue, museet har stående. I 1868 blev den af britiske landmålere bragt fra Påskeøen, Rapa Nui, til Storbritannien.

Længe har der været krav og opfordringer fra Rapa Nui om, at Storbritannien skal returnere statuen. Og det var det krav, som Mike Milfort opfordrede sine følgere til at tilslutte sig.

Siden er museet blevet oversvømmet med beskeder og kommentarer på Facebook, YouTube og Instagram.

Det har ført til, at museet har måttet begrænse og delvist lukke muligheden for at kommentere på deres indhold på de sociale medier.

Online-kampagnen har efterfølgende vakt debat.

Ifølge The Guardian har Chiles præsident, Gabriel Boric, støttet kampagnen. Rapa Nui hører nemlig til chilensk territorium.

Helt så positivt ser Pedro Edmunds Paoa, borgmester på Rapa Nui, ikke på det.

Han mener for det første ikke, at præsidenten skal blande sig og politisere noget, der er »så holistisk, spirituelt og kulturelt vigtigt« for øen.

Samtidig frygter han, at moaierne bliver reduceret til et internet-meme, hvor det i højere grad handler om selvpromovering frem for bekymring, siger han.

British Museum siger, at man hilser debatten velkommen, og at man har gode og åbne relationer med kollegaer på Rapa Nui – parterne vil da også mødes for at udveksle forskellige initiativer de næste to år, lyder det.

Men det ændrer ikke på, at Pedro Edmunds Paoa og Rapa Nui helst vil have statuen hjem.

»Vi udelukker ikke, at statuen kan blive i London og være vores store ambassadør. Men vi er nødt til at slå fast, at dens retmæssige ejer er Rapa Nuis kultur.«

I 2023 skrev øens ældreråd sågar til kong Charles for at få statuen hjem.

De har aldrig fået svar.