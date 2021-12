Café Kalaset i hjertet af København har ikke blot fået den sureste smiley, men er også meldt til politiet.

Det sker efter Fødevarestyrelsen 21. december lagde vejen forbi cafeen på Vendersgade i København K på baggrund af en anonym forbrugerhenvendelse.

Og det var angiveligt ikke noget kønt syn, der mødte fødevarekontrollen. For der var anmærkninger for at bryde lovgivningen på hele tre områder, hvor det værste var på rengøringen:

»På kundetoilet ved vaskesøjlen var der meget snavset på gulvet og synlige ekskrementer fra mus. Bag baren fremstår gulvet snavset, og der ses en del fluer omkring snavset på gulvet,« lyder det i kontrolrapporten, som videre konkluderer:

»På lager med opbevaring af drikkevarer fremstår gulvet snavset med støv og krummer. I kølerum ses der ansamlinger af snavs på gulvet og på reolsystemer. På lager foran personaletoilet var der et tykt lag snavs under isterningmaskine.«

Derudover fremstod køkkenet med et tykt lag sort snavs bag opvaskemaskinen, ligesom der indvendigt i opvaskemaskinen langs kanter var røde ansamlinger og snavs.

Til det sagde virksomheden:

»Det kan vi godt se. Vi har fået rengøringshjælp, vi beder hende komme oftere. Vi overvejer en hovedrengøring mellem jul og nytår.«

Det er ikke første gang, at virksomheden har haft problemer med rengøringen. Tilbage i september fik Kalaset en bøde på 5.000 kroner for selvsamme problem.

Og da man tidligere har forsøgt sig med bøde, har man derfor nu valgt at gå hårdere til værks, hvorfor Fødevarestyrelsen ikke nok med at udløse en sur smiley og gebyrlagte opfølgende kontroller, også har valgt at politianmelde virksomheden, som kan indebære en bødeforhøjelse.

Udover problemer med rengøringen er den også gal med håndteringen af fødevarer, hvor det indskærpes, at der skal være tilstrækkeligt antal håndvaske, der er hensigtsmæssigt placeret og beregnet til håndvask.

»Følgende er konstateret: håndvask i køkkenet var blokeret af sorte, snavsede karklude (cirka 6 stk.) således at der ikke kunne vaskes hænder i denne vask. I de to andre håndvaske i køkkenet var der opbevaring af snavset service. Dermed havde køkkenmedarbeder ikke nogen vask at vaske hænder i,« står der i kontrolrapporten.

Det forhold har medført to gebyrbelagte opfølgende kontroller.

Endeligt blev det også konkluderet, at der på virksomhedens hjemmeside ikke var nogen henvisning til virksomhedens smiley på findsmiley.dk eller anden form for henvisning til virksomhedens kontrolrapport.

Men det forhold, har Kalaset rettet op på nu.

B.T. har kontaktet Kalaset med henblik på at få en kommentar, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse før avisens deadline.