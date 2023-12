Meldingen er den samme fra begge museer.

Bliver statstilskuddene sænket så voldsomt, som der er lagt op til, kan det blive et spørgsmål om overlevelse.

»I værste fald står vi til at miste omkring 28 millioner kroner om året, og det er jo rigtig, rigtig mange penge. Så må vi lukke museet,« siger direktør for Arken, Marie Nipper, til TV 2 Kosmopol.

Det samme lyder fra Museet for Søfart og direktøren her, Anni Mogensen, hvor man står til at miste lige over seks millioner kroner om året.

Begge er urolige for den nye museumsreform, der blandt andet kommer til at pille ved, hvordan statstilskuddene til landets museer skal fordeles.

Der er nemlig ikke nogen rød tråd i dag. Og det er meget forskelligt fra område til område.

»Måden, som museerne får tilskud på, er et arvestykke, som går helt tilbage til dengang, hvor vi havde amter. Og der er ikke sket en reform af området de seneste mange år,« som kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) tidligere har forklaret.

Målet med den nye reform er at basere tilskuddene på samme udgangspunkt. At gøre det mere retfærdigt.

I forhold til de tre potentielle tilskudmodeller, der i november blev lagt frem af en arbejdsgruppe står nogle museer til at miste mange penge i forhold til i dag. Andre til at få mange flere.

Her vil Arken ifølge TV 2 Kosmopol, der kun har kigget på museer i hovedstadsområdet, miste mellem 64 procent og 78 procent af de nuværende tilskud.

Museet for Søfart vil miste mellem 52 procent og 81 procent.

Omvendt vil museer som Nivaagaardens Malerisamling og Historie & Kunst få henholdsvis 251-381 procent og 176-615 procent mere i forhold til modellerne, der tager højde for besøgstal, indtjening og forskning.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger til TV 2 Kosmopol, at han ikke forventer, at anbefalingerne bliver fulgt »en til en«, men at han ønsker at belønne de museer, der klarer sig godt.

I forbindelse med den netop præsenterede, nye finanslov blev der øremærket 100 millioner kroner om året i de kommende fire år til museumsreformen, der faktisk har været længe undervejs