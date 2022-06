Lyt til artiklen

Sidste onsdag sneg der sig nogle ubudne gæster ind blandt franskbrødene og kanelsneglene i Lagkagehuset.

Det er butikskædens afdeling på Otto Mønsteds Vej i Aalborg, der har haft besøg af mus, og de var sværere at komme af med end forventet.

»Det har overrasket os en smule, hvor omfangsrigt det har været,« siger Aske Krohn, der er head of operations for Lagkagehuset i Danmark.

»Vi tager ingen chancer og har haft butikken lukket siden onsdag i sidste uge. Vi lukker butikken, så snart vi konstaterer det mindste.«

Det er usikkert, hvordan musene er nået ind i bageriet.

Dog har der været steder i 'skallen', altså matriklen, som er blevet lavet nu, fortæller Aske Krohn.

»Det er super træls og ærgerligt. Vi har jo fødevaresikkerhed som øverste prioritet.«

Ifølge ham er der blevet arbejdet dag og nat på problemet, siden musene blev fundet. Alligevel kommer der nok til at gå et par dage, før borgerne i Aalborg kan nyde et stykke bagværk fra butikken igen.

»Vi håber på at kunne åbne her onsdagen efter,« afslutter Aske Krohn, altså onsdag 22 juni.