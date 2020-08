Mundbind er nærmest umulige at opdrive i Aarhus. Flere apoteker og butikker melder om udsolgt, efter det nu er blevet et krav at være iført mundbind, når man tager med offentlig transport.

På Sct. Lukas Apotek i Aarhus var der lørdag morgen en lang kø af aarhusianere på jagt efter mundbind, men de gik alle forgæves.

»Vi fik udsolgt allerede i går. Vi havde håbet på at få nye i dag, men der var ikke nogen med de varer, vi modtog fra grossisten i morges,« siger farmakonom Anwar Safi.

Apoteket sælger pakker med fem mundbind til 50 kroner, og der er sat begrænsning på, så hver kunde maks. kan købe to pakker. Alligevel blev de revet væk allerede fredag.

Nu har apoteket hængt et skilt i vinduet, hvor der står, at mundbind er udsolgt.

»Kunderne spørger, hvor de ellers kan købe mundbind, men vi ved det ikke,« siger Anwar Safi.

Og meget tyder på, at mundbind er svære at opdrive i Danmarks andenstørste by.

Flere byggemarkeder oplyser, at de har udsolgt af mundbind, og i kioskkæden 7-Eleven – hvor ét mundbind koster 15 kroner – kniber det også med at følge med efterspørgslen.

'Der er udsolgt i nogle butikker i Aarhus, ligesom det er tilfældet i resten af landet,' oplyser kædens danske direktør, Jesper Østergaard.

Fredag meldte Sundhedsminister Magnus Heunicke ud, at mundbind bliver et krav i den offentlige transport i Aarhus på linje med gyldig billet. Samtidig bliver kravet om gyldig pladsbillet i regionaltogene genindført.

Kravet om mundbind bliver indført, efter at antallet af smittede med covid-19 er steget kraftigt på få dage. Der er ikke sat nogen dato for, hvornår alle passagerer skal være iført mundbind, så aarhusianerne har stadig lidt tid til at få indkøbt de obligatoriske værnemidler.

Statsminister Mette Frederiksen har varslet, at kravet om at bære mundbind i den offentlige transport i Aarhus, kan blive et krav i hele landet. Allerede nu anbefaler myndighederne mundbind, men det er ikke et krav andre steder end i Aarhus.