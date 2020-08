Det er ikke alle, der har hørt efter, da Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, i sidste uge forklarede, hvordan man skal tage et mundbind på og af. For allerede nu flyder det med mundbind på gader og stræder i Danmark.

Læg dertil, at det også flyder i naturen og i verdenshavene.

»Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at folk har så travlt, at de ikke kan bruge det ekstra halve sekund, det tager at ramme en skraldespand. Så travlt må man ikke have,« siger driftschef for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune Kim Gulvad Svendsen, når han skal fortælle om den nye tendens i bybilledet.

Aarhus var det første sted i Danmark, hvor det på grund af smitte med covid-19 blev obligatorisk at bære mundbindet.

Mundbind på gaden i Aarhus. Foto: Rasmus Laurvig/Byrd. Vis mere Mundbind på gaden i Aarhus. Foto: Rasmus Laurvig/Byrd.

Men det tog kun en enkelt dag, inden det begyndte at flyde med engangsmundbind på især trafikknudepunkter i byen, forklarer Kim Gulvad Svendsen.

Derfor bruger kommunen nu ekstra tid og penge på at gøre rent i byen samt overveje skiltning, der skal minde borgerne om at smide mundbindet i skraldespanden ud efter brug.

Hos den danske miljøorganisation Plastic Change, der arbejder på at mindske plastik spild, har man også lagt mærke til det stigende antal masker i gadebilledet – og ikke mindst i naturen.

Det er ellers først lørdag 22. august, at det bliver obligatorisk i hele landet at iføre sig mundbind, når man benytter sig af offentlig transport. Men allerede nu er mundbindene altså blevet til skrald og forurening herhjemme og i udlandet.

Mundbind flyder i gaderne. Her i Aarhus. Foto: Rasmus Laurvig/Byrd. Vis mere Mundbind flyder i gaderne. Her i Aarhus. Foto: Rasmus Laurvig/Byrd.

»Det er et problem,« fastslår strategisk direktør i Plastic Change Anne Aittomaki.

Hun ærgrer sig især over, at mundbindene er begyndt at vise sig i naturen og i verdenshavene, hvor dyr vikles ind i dem eller sluger dem.

»Det er et nyt produkt, som vi ikke tidligere som borgere har brugt i hverdagen. Det har nogle alvorlige konsekvenser for dyrene og miljøet,« siger hun.

Anne Aittomaki så gerne, at danske sundhedsmyndigheder var helt tydelige i deres anbefalinger og på linje med WHO anbefalede civilbefolkningen af bruge et vaskbart mundbind frem for et engangsmundbind, som ifølge hende kun burde benyttes af risikogrupper og sundhedspersonale.

Allerede nu er verdenshavene fyldt med mundbind, som folk ikke kan finde ud af at smide i en skraldespand. Foto: ANTHONY WALLACE Vis mere Allerede nu er verdenshavene fyldt med mundbind, som folk ikke kan finde ud af at smide i en skraldespand. Foto: ANTHONY WALLACE

Sundhedsstyrelsen fastholder dog, at engangsmundbind, som er af kirurgisk eller medicinsk kvalitet og CE-godkendt, er de bedste at bruge:

»Som sundhedsmyndighed har vi vores fokus på den sundhedsfaglige effekt af mundbindene, og vi anbefaler engangsmundbind, ud fra at de har den bedste dokumenterede effekt for forebyggelse af smitte med coronavirus. Vi har dog også åbnet for, at man i den kollektive trafik og som borger kan bruge et stofmundbind, som kan genbruges efter vask ved 60 grader,« skriver overlæge Bolette Søborg til B.T.

Styrelsen opfordrer dog også til, at engangsmundbindene smides forsvarligt væk efter brug.

»Man skal enten smide det brugte mundbind direkte i en skraldespand eller tage mundbindet i tasken eller lommen, hvis ikke der er en skraldespand i nærheden. Det skal man gøre for at beskytte miljøet, men især for at sikre, at et mundbind, der er forurenet med coronavirus, ikke overfører virussen til andre,« skriver hun.