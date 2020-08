Lørdag skal danskerne i den kollektive trafik til at vænne sig til brug af mundbind. Det kommer også til at gælde de festglade på hjul.

Transport- og Boligministeriet har fredag udsendt den endelige bekendtgørelse om brug af mundbind.

Og her slipper partybusserne ikke: Personer ombord på busserne, hvor musikken brager ud af højtalerne, skal have mundbind på.

»Det er selvfølgelig træls, vi er nødt til at indføre det her. Men ud for mine betragtninger, og hvad jeg har fået gengivet, så er det svært at holde afstand i en partybus - når der så oven i købet kan være alkohol involveret,« siger transportminister Benny Engelbrecht til B.T.

Transportminister Benny Engelbrecht. Foto: Martin Sylvest Vis mere Transportminister Benny Engelbrecht. Foto: Martin Sylvest

»Derfor er der ikke noget smuthul. Man skal holde afstand, udvise god hygiejne, og det gælder også, at man skal bruge mundbind. Du kan altså ikke indtage alkohol permanent, så i disse tilfælde må du tage det af meget kortvarigt og tage det på igen. Udgangspunktet er at bære mundbind.«

Kravet om mundbind eller visir gælder døgnet rundt for alle over 12 år. Kravet gælder desuden hele den offentlige trafik, herunder busser, taxaer, tog og færger.

I bekendtgørelsen fremgår det også, at det er op til trafikvirksomhederne at håndhæve reglerne. Hvis passagerer nægter at bruge mundbind, kan de ikke benytte den kollektive trafik.

Det samme gælder for partybusserne.

»Det er dem, der nu engang står for driften, og så må de også håndhæve det.«

Man kan sige, det er lidt en anden situation for partybusserne, end for eksempelvis busser, når deres kunder ofte er berusede. Er det 'nok' at overlade ansvaret til ejerne?

»Hvis de ønsker at udbyde det, så er det deres ansvar og sørge for, at kunderne benytter mundbind. Og ellers må de gribe ind. Et af de steder, hvor smitten spreder sig, det er i forbindelse med private fester, så det er bare vigtigt at efterleve,« forklarer ministeren.

I en partybus er man ofte sammen med sin egen omgangskreds. Det er man også på en bar. Hvorfor gælder kravene om mundbind så ikke på barer?

»Det er værd at slå fast: Vi skal sikre, at de her retningslinjer bliver overholdt. Og der har været observationer fra busser, både min egen, dels andre tilkendegivelser og på sociale medier, hvor man ikke bare har siddet med ro og afstand. De (gæster, red.) har stået enormt tæt. Derfor giver det god mening.«

Så det er ikke svært at holde afstand på en bar?

»Jeg synes faktisk, det virker som om, vi har en restaurationsbranche, som gør sig umage for at følge retningslinjerne. Så er det bare bittert, at nogle ikke overholder reglerne, og som har en laissez faire tilgang.«

Ejerne af partybusser kan straffes med bøder, hvis deres gæster ikke bærer mundbind. Hvis gæsterne nægter, er det ejerens ansvar at holde motorerne slukket, indtil gæsterne er iført mundbind.

Kravene om mundbind gælder i hele den kollektive trafik fra lørdag. Det vil sige, når klokken slår midnat natten til lørdag.