Med de temperaturer, der har hærget Danmark de seneste dage, kan det være tiltrængt med en forfriskende badetur på stranden.

Men havde man gjort sig tanker om at lægge turen forbi Rebæk Strand i Kolding Fjord, kan man godt glemme den ide. Her vil man i stedet blive mødt af skilte med advarsler mod at bade i vandet.

Som følge af et muligt spildevandsudslip er stranden nemlig lukket. Det skriver TV Syd, der har taget en snak med Lars Hede Hansen, som er miljømedarbejder i Kolding Kommune.

»Vi ved ikke, om badevandet er forurenet med spildevandet, men efter at have været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed udsteder vi nu forbud mod badning, da der er en klar risiko for forurening med colibakterier ved udslip af spildevand,« fortæller han til mediet.

Det er i forbindelse med et pumpesvigt i en pumpestation på Idyl i Kolding tirsdag, at det mulige udslip er sket.

På baggrund af pumpesvigtet løb der urenset spildevand ud i Skartved Bæk, der ligger i nærheden. Her kunne kommunens miljøvagt konstatere, at cirka 850 ørreder har måttet lade livet som følge heraf.

Normalt vil BlueKolding, som håndterer spildevandet i Kolding Kommune, modtage en alarmadvarsel, hvis det skulle ske, at der er fejl i pumpestationerne – men det skete ikke denne gang.

Grundet et lynnedslag fik BlueKolding nemlig ikke besked fra alarmsystemet.

Badning ved Rebæk Strand forbydes, indtil man har gennemtestet badevandet og konkluderet, at det er rent.