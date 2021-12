(ARKIV) People ski on the top of Saulire mountain in Meribel on December 30, 2013. Undgå, at skader spolerer din skiferie, ved at træne kroppen op til en tur på løjperne. Det skriver Ritzau, onsdag den 22. januar 2020. (Foto: RUBEN SPRICH/Ritzau Scanpix) Foto: RUBEN SPRICH