Danske statsborgere, der befinder sig i Israel og Palæstina, vil nu blive tilbudt at blive evakueret.

Det oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse tidligt onsdag morgen.

»I lyset af den alvorlige situation i Israel og de vanskeliggjorte muligheder for at forlade landet, har regeringen besluttet at tilbyde evakuering af danske statsborgere,« lyder det helt præcist.

Udenrigsministeriet oplyser også, at der endnu befinder sig mange danskere i landet – i øjeblikket er der registreret omkring 1.200 personer på danskerlisten for Israel og 90 for Palæstina.

»Mulighederne for at rejse ud på egen hånd er fortsat tilstede, men svinder ind. For eksempel har flyselskabet Norwegian i går meldt ud, at man vil indstille alle flyvninger til Israel frem til december,« lyder det i pressemeddelelsen.

Af den grund kommer regeringen nu med et tilbud om evakuering til danske statsborgere fra Israel og Palæstina, oplyses det.

Det er Udenrigsministeriet, der vil koordinere evakueringen, som vil begynde i løbet af de kommende dage.

»Konkret arbejdes der lige nu på at organisere særfly, som vil flyve til regionen og samle danskere op,« lyder det.

Tilbuddet om evakuering vil gælde danske statsborgere og borgere med fast ophold i Danmark.

I pressemeddelelsen oplyses det, at evakuering er mod egenbetaling, og 'det er frivilligt, om man ønsker at tage imod tilbuddet', lyder det.

Hvis man ønsker at blive evakueret, skal man kontakte Udenrigsministeriets Borgerservice på telefonnummer +45 33921112 eller på e-mail bbb@um.dk.

De voldsomme uroligheder i området blev udløst af den militante gruppe Hamas' blodige overraskelsesangreb, der blev indledt lørdag morgen.

Over 1.000 mennesker har ifølge Israels ambassade i USA mistet livet efter Hamas' angreb, mens sundhedsmyndighederne i Gaza – som Hamas kontrollerer – tirsdag oplyste, at 830 palæstinensere er døde i de angreb, som Israel har gennemført som modsvar.

Derudover skal Hamas ifølge nyhedsbureauet AFP have taget omkring 150 mennesker som gidsler siden gruppens angreb – herunder, børn, unge og ældre.

Du kan løbende følge udviklingen i situationen i vores liveblog lige HER.