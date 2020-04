Er du i højere risiko for at dø af COVID-19, hvis du bor i et område med høj luftforurening?



Det indikerer to uafhængige studier umiddelbart, ja.



Det skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Begge studier skal dog læses med visse forbehold.

Det første studie er fra Harvard University i USA og sammenligner luftkvaliteten i 3.000 amerikanske amter med analyser af smittede og døde med COVID-19 i samme områder.

Studiet peger på, at høj luftforurening øger risikoen for at dø af COVID-19.

Særligt mikropartiklen PM2.5 ser ud til at være en stor synder. Partiklen kommer fra afbrænding af fossile brændstoffer, og den er allerede en kendt risikofaktor i forbindelse med hjertestop, lungeproblemer og kræft.

Det andet studie er fra Martin Luther University of Halle-Wittenberg i Tyskland. Studiet forbinder en øget dødelighed af COVID-19 med en anden type mikropartikel kaldet kvælstofdioxid.

Forskerne har studeret satellitfotos af luftens indhold af kvælstofdioxid over det europæiske kontinent i månederne op til pandemiens udbrud. Herefter har de sammenlignet satellitbillederne med dødstallene for 66 spanske, italienske, franske og tyske regioner.

78 procent (3.487 ud af 4.443) af dem, som er døde af COVID-19, boede i de fem regioner, som havde den højeste koncentration af kvælstofdioxid i luften.

»Resultaterne indikerer, at lang tids eksponering for denne type forurening kan være en af de vigtigste årsager til COVID-19-dødeligheden i regionerne, og måske endda i hele verden«, skriver Yaron Ogen, som er post doc ved Institute of Geosciences and Geography på Martin Luther University of Halle-Wittenber, i det nye studie, ifølge Science Alert.

Begge studier skal dog tages med forbehold.

Harvard-studiet er først og fremmest ikke udgivet i et videnskabeligt tidskrift. Det er altså endnu ikke 'peer reviewed', altså, blåstemplet af andre forskere. Studiet kan læses på onlineplatformen MedRxiv.

Derudover tager Harvard-studiet ikke højde for, hvordan adgang til medicinske ressourcer påvirker dødeligheden.

Det europæiske studie er udgivet i det videnskabelige tidsskrift Science of The Total Environment. Studiet tager dog ikke højde for eksempelvis områdernes aldersfordeling – altså, om der bor ekstraordinært mange ældre i et undersøgt område.

Bragt i samarbejde med Videnskab.dk.