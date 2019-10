»Min retssikkerhed siger mig, at jeg ikke skal have en alvorlig diagnose stående i min journal. Det synes jeg, er enormt krænkende,« siger Lise Christiansen.

Den 64-årige kvinde kunne godt tænke sig at få slettet den fejlagtige diagnose, såkaldt småkarssygdom – dvs. vævsdød i hjernen.

»Hver gang, jeg er i kontakt med sygehusvæsenet, så bliver jeg konfronteret med den diagnose. Mit hjerte kommer op i halsen, og blodtrykket stiger, fordi jeg nu skal forsvare og forklare mig,« siger hun.

En række artikler i B.T har bl.a. problematiseret, hvorfor det ikke er muligt at få slettet eller blokeret åbenlyse fejl i sundhedsjournaler. Bl.a. kunne Henny Pia Pedersen i december 2018 fortælle, at hun ifølge sin journal havde kræft i tarmen og skulle være indlagt på neurologisk afdeling. Hun har dog aldrig tidligere været alvorligt syg.

Lise Christiansen er patientambassadør for Dansk Selskab for Patientsikkerhed og rådgiver derfor andre patienter til, hvordan man undgår at få fejl i sin journal. Foto: Sonny Munk Carlsen

I kølvandet på artiklerne bad tidligere sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) en professor i sundhedsret vurdere, hvordan man kunne sikre retssikkerheden for den enkelte patient ved at slette, blokere eller berigtige fejl i journaler – og altså derved ændre den nuværende lovgivning.

Som loven ser ud i dag, må man nemlig ikke slette oplysninger i en patientjournal.

Fakta: Det siger loven om at rette i en journal: Læger og andet sundhedspersonale må ifølge journalbekendtgørelsen ikke slette oplysninger eller gøre dem ulæselige. Det skyldes bl.a., at patientjournaler kan have betydning i tilsynssager rettet mod sundhedspersoner og behandlingssteder og i forbindelse med straffesager. Samtidig udgør journalen en vigtig del af dokumentationen i patientklage- og erstatningssager.

Er det nødvendigt at rette eller tilføje i en patientjournal, skal den oprindelige tekst bevares. Det skal fremgå, hvem der har foretaget rettelsen eller tilføjelsen og hvornår.

Den dataansvarlige skal tage ethvert rimeligt skridt for at sikre, at personoplysninger, der er urigtige i forhold til de formål, hvortil de behandles, straks slettes eller berigtiges. Kilde: Lektor i sundhedsret ved Syddansk Universitet Kent Kristensen.

Professor i sundhedsret Mette Hartlev skriver bl.a. i sit nylige svar til Sundhedsministeriet, at hun anbefaler at udvide mulighederne for at få slettet faktuelt forkerte oplysninger fra journalen, uanset om oplysningerne kan have betydning for behandlingen eller allerede har dannet grundlag for behandlingen.

»Dette vil medvirke til at styrke respekten for patienternes privatliv og databeskyttelses- og personlighedsrettigheder og vil også kunne bidrage til at kunne minimere skadevirkninger, som patienten vil kunne opleve som følge af registreringen af forkerte oplysninger,« skriver Mette Hartlev.

Hun anbefaler desuden, at lovgiverne ifm. en eventuel lovændring bør skele til Norge, hvor det er lettere at få rettet fejl i sundhedsjournalen.

B.T. ville gerne have spurgt den nuværende sundhedsminister Magnus Heunicke, hvordan han vil bruge anbefalingerne fra professoren. Han har dog ikke ønsket at medvirke i et interview, men skriver i stedet i en mail:

»Der pågår en faglig proces på baggrund af notatet fra professoren. Derfor er der på nuværende tidspunkt ingen nye politiske udmeldinger,« skriver han.

Sådan svarede ministeren på B.T.s spørgsmål: Magnus Heunicke har ikke ønsket at stille op til interview. Han fik i stedet tilsendt følgende fire spørgsmål på mail. Hvad vil ministeren helt konkret bruge de anbefalinger, han har fået fra professoren til?

Hvordan mener ministeren – på baggrund af det svar, der nu foreligger – at retssikkerheden for den enkelte patient bedst kan sikres?

Vil ministeren følge professorens anbefalinger om at se på de norske regler?

Hvornår forventer ministeren at sætte arbejdet i gang med at sikre patienternes retssikkerhed? Svaret på de fire spørgsmål lød i et skriftligt svar: ”Der pågår en faglig proces på baggrund af notatet fra professoren. Derfor er der på nuværende tidspunkt ingen nye politiske udmeldinger.”

Allerede tilbage i december 2016 fremsatte sundhedsordfører i SF, Kirsten Normann Andersen, beslutningsforslag om, at det skulle være muligt at rette fejlagtige sundhedsdata.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke ønsker ikke på nuværende tidspunkt at forklare, hvad anbefalingerne fra en professor i sundhedsret skal bruges til i udformningen af en eventuel lovændring. Foto: Niels Christian Vilmann

Siden da har politikeren flere gange spurgt til en løsning på problemet.

»Professorens svar, som vi har ventet længe på, er jo i tråd med, at jeg synes, det er vigtigt, at patienter skal have ret til at få slettet åbenlyse fejl. Især fordi sundhedsdata jo i højere grad deles med andre end den praktiserende læge, som f.eks. kommune eller forsikringsselskab,« siger hun.

Sådan forebygger du fejl i din journal: Det er de sundhedsprofessionelles ansvar, at journalen er korrekt og fyldestgørende, men du og dine pårørende kan også hjælpe til: Læs altid din journal igennem og gør lægen opmærksom på det, hvis du opdager en fejl eller urigtig oplysning.

Bed gerne om en kopi af journalen og blodprøver, hvis du ønsker det.

Spørg altid lægen, hvis du mener, at der er oplysninger, der mangler i journalen, eller hvis der er ord eller vendinger, du ikke forstår betydningen af.

Læs med på skærmen, mens lægen skriver journal, hvis det giver mening for dig.

Bed om, at symptomer, som lægen umiddelbart ikke finder vigtige, alligevel noteres i journalen. Vil du læse anbefalingerne i sin fulde længde, kan du læse mere her: Kilde: Styrelsen for Patientsikkerhed.

Kirsten Normann Andersen har planer om at drøfte notatet fra professoren med den nye minister, Magnus Heunicke.

»Jeg håber ikke, det skal tage fire år mere,« siger hun.