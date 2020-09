En rutinemæssig prøve foretaget torsdag i sidste uge har tirsdag vist tegn på forurening i vandet i Roskilde.

Der er fundet tegn på forurening i drikkevandet i Roskilde. Det skal derfor koges, inden det drikkes eller bruges til madlavning. Det oplyser Roskilde Kommune i en pressemeddelelse.

- Jeg vil opfordre alle til at tage anbefalingen om at koge vandet alvorligt og at bringe beskeden videre til naboer og andre, siger borgmester Tomas Breddam i meddelelsen.

Anbefalingen kommer, efter at forsyningsselskabet Fors i en rutinemæssig vandprøve blandt andet har fundet coliforme bakterier. Prøven blev taget torsdag, men svaret er først kommet tirsdag.

Forsyningsselskabet er i gang med at finde årsagen til forureningen. Alle relevante forbrugere kontaktes via sms, oplyses det.

Mens vandet skal koges inden indtagelse, er det ikke farligt hverken at tage brusebad eller vaske tøj i.

/ritzau/