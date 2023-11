Blødninger fra underlivet hos en bestemt gruppe kvinder skal nu undersøges som mulig bivirkning af corona-vacciner.

Den europæiske bivirkningskomité har 'indledt en vurdering' af såkaldte postmenopausale blødninger – uprovokeret vaginal blødning efter overgangsalderen – som potentiel bivirkning af covid-19-vacciner fra Pfizer/BioNTech og Moderna.

Komiteen har sendt en række spørgsmål afsted til vaccineproducenterne, som de skal forholde sig til inden 3. januar 2024.

Det skriver Lægemiddelstyrelsen i en pressemeddelelse.

»Sikkerhedssignalet er blevet taget op til vurdering, efter at den norske sundhedsstyrelse, Folkehelseinstituttet, (FHI) har publiceret et kohortestudie, som viser et øget antal tilfælde af uventet blødning i tiden efter covid-19-vaccination hos kvinder, som normalt ikke menstruerer på grund af overgangsalder eller hormonbehandling,« lyder det.

Bivirkningskomiteen har før vurderet, at 'kraftige menstruationsblødninger' hos kvinder, der endnu ikke har været i overgangsalderen, kan være en mulig bivirkning efter covid-19-vaccination.

Ifølge Statens Serum Insitut (SSI) er »langt de fleste indberettede formodede bivirkninger« ved corona-vaccination »milde eller moderate«.

»Det er hovedsageligt kendte og forbigående bivirkninger som for eksempel smerte og kløe ved indstiksstedet, træthed, hovedpine, muskelsmerter, ledsmerter, kvalme og feber,« lyder det.

Ifølge SSI vurderes kraftige menstruationsblødninger som en »mulig bivirkning«.