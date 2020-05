Hun er blevet kaldt 'Nordkoreas prinsesse' og landets mest magtfulde kvinde, og senest er Kim Jong-Uns lillesøster, Kim Yo-Jong, også blevet nævnt som landets arvtager.

Det er først og fremmest kommet på tale, efter diktatoren i flere uger er blevet rygtet både syg og død, eftersom han ikke har været set offentligt siden 11. april.

Lørdag skulle lederen dog ifølge statsmedier have været til stede ved en gødningsfabrik nord for hovedstaden Pyongyang for at indvie den.

Alligevel har de mange rygter om diktatorens helbred fået blikkene til at rette sig mere og mere over på kvinden, der ofte står i baggrunden, når Kim Jong-Un eksempelvis mødes med andre statsledere.

Nordkoreas leder, Kim Jong Un, viste sig ifølge statsmedier sig for første gang offentligt lørdag, da han indviede en gødningsfabrik. Reuters har dog ikke uafhængigt kunnet verificere bilederne fra landet. Foto: KCNA Vis mere Nordkoreas leder, Kim Jong Un, viste sig ifølge statsmedier sig for første gang offentligt lørdag, da han indviede en gødningsfabrik. Reuters har dog ikke uafhængigt kunnet verificere bilederne fra landet. Foto: KCNA

Og det er måske ikke så tosset en tanke endda.

For ifølge flere medier kunne det nemlig være gået helt anderledes, da Kim Jong-Un i 2011 overtog posten som landets leder fra sin far.

Under en rejse i Rusland tilbage i 2001 skulle den daværende leder Kim Jong Il nemlig være kommet med lidt af en tilståelse i forhold til sine børn, da han sad i et tog med den russiske diplomat Konstantin Pulikovsky.

For da Pulikovsky spurgte Kim Jong Il ind til sine børn, snakkede han især godt om sine to døtre, mens sønnerne angiveligt blev kaldt for 'tomhovedet.' Det skriver CNN.

Michael Madden, der er ekspert i Nordkorea og den magtfulde familie, har flere gange over årene fortalt netop den anekdote, som CNN dog ikke selv har kunnet få bekræftet.

»Kim Jong II elskede sine sønner, men han havde ikke nødvendigvis høje tanker om, hvad de gjorde med deres liv,« fortæller eksperten.

Alligevel endte det med at være hans yngste søn, Kim Jong-Un, der tog over fra sin far, da han døde af et hjerteanfald i 2011. Og selvom verdenen nok aldrig finder ud af, om deres far seriøst overvejede at køre datteren Kim Yo Jong i stilling til posten, så er det veldokumenteret, at han havde et særligt godt øje til hende.

Eksempelvis har familiens tidligere sushi-kok Kenji Fujimoto fortalt til Washington Post, at Kim Jong Il kaldte hende for 'Prinsesse Yo Jong' og 'søde Yo Jong.'

Kim Jong Uns lillesøster Kim Yo Jong står som oftest i baggrunden, når lederen viser sig offentligt. Foto: SAUL LOEB Vis mere Kim Jong Uns lillesøster Kim Yo Jong står som oftest i baggrunden, når lederen viser sig offentligt. Foto: SAUL LOEB

Alligevel er der også meget, der tyder på, at den daværende diktator har haft sin tvivl om, hvorvidt han kunne sælge idéen om en kvinde som leder af et land, der notorisk anses for at være kvindeundertrykkende.

Under alle omstændigheder er Kim Yo Jungs magtfulde position i landet ikke til at tage fejl af, og med flere og flere rygter om Kim Jong-Uns helbred og mystiske fravær i offentligheden, spekuleres der over, hvordan landets fremtid ser ud.

Ifølge CNN er de fleste eksperter dog enige om, at hvis der sker noget med Kim Jong-Un, før hans unge børn er gamle nok til at tage over, så vil Kim Yo Jong være det mest sikre og sandsynlige valg som arvtager.

Sker det, vil det pludselig være en kvinde, der står som leder af et af de mest undertrykkende regimer i verden.