Den undercover-pædagog, der var hyret til at lave hemmelige optagelser fra to københavnske børneinstitutioner, forsømte sin stilling som pædagog.

Det skriver Berlingske, der har skaffet indsigt i en e-mail fra København Kommunes områdechef og den ansvarlige for institutionerne.

Kritikken kommer efter dokumentaren 'Daginstitutioner bag facaden', der blev vist på kanalen tirsdag.

Siden har den affødt kritiske røster fra forældre og politikere, der raser over omsorgssvigt af vuggestuebørn.

Det viser sig, at den omtalte pædagog er pædagoguddannet, men nu journaliststuderende og ansat ved Dokumentarkompagniet. Produktionsselskabet havde hyret Chili Djurhuus til at søge arbejde der for at lave skjulte optagelser.

Men Københavns Kommunes områdechef Kate Obeid klandrer muldvarpen for at have 'skabt kaos omkring sig'. Hun har sendt flere kritikpunkter af den omtalte medarbejder til produktionsselskabet og TV 2, der sendte dokumentaren på kanalen.

»Disse beskrivelser er desværre ikke det, som jeg vil kalde at passe sit arbejde,« skriver Kate Obeid i e-mailen ifølge Berlingske.

Hun mener, at Chili Djurhuus ikke passede sit pædagogarbejde ordentligt, på trods af at hun ved flere lejligheder var den eneste pædagoguddannede medarbejder på stuerne.

Hun forsvandt fra stuen og meldte sig ofte syg - selv om hun skulle være den erfarne pædagog med stueansvar, står der i mailen.

Jeg er vred i min inderste sjæl. For hvad fanden bilder man sig ind? Britt Petersen, formand for Landsforeningen for Socialpædagoger

I dokumentaren fremgår det, at Chili Djurhuus som pædagoguddannet og med mange års praktisk erfaring, var instrueret nøje i, at hun skulle passe jobbet som pædagog, mens optagelserne stod på.

Det, at Chili Djurhuus har optrådt i en dobbeltrolle, møder skarp kritik fra Britt Petersen, der er formand i Landsforeningen For Socialpædagoger (LFS), som organiserer medarbejderne i alle kommunale daginstitutioner i København.

»Jeg er vred i min inderste sjæl. For hvad fanden bilder man sig ind? Her bliver man ansat til specifikke institutioner, der skal løftes, men viser intet initiativ til at gøre det, men har sit fokus på, om man kan få optaget noget rigtig snavs,« fastslår Britt Petersen til Berlingske.

Hun er enig i, at de skjulte optagelser viser scener, der bør få konsekvenser, men hun mener ikke, at det var nødvendigt at optage en stilling med den konsekvens, at børnene kom til at mangle en pædagog.

»Hvis det efter TV 2s opfattelse er at passe sit arbejde som pædagog, så er det ikke en pædagog, jeg ønsker mig som min kollega,« siger hun til mediet.

Avisen har foreholdt Chili Djurhuus kommunens e-mail, men muldvarpen tager afstand fra kritikken og er rystet over, at kommunen kommer med en så voldsom kritik af hendes person og professionalisme.

»Til det må jeg bare sige, at jeg har gjort alt, hvad jeg kunne, for at være så god en pædagog som muligt i den korte tid, jeg har været ansat, og under de specielle forudsætninger, det foregik under,« skriver Chili Djurhuus til mediet.