To originale Muhammed-tegninger er solgt for millionbeløb. Køber har otte dage til at fortryde handlen.

Det vindende bud på to af Kurt Westergaards originale Muhammed-tegninger ender på 585.000 euro, svarende til mere end 4,3 millioner kroner.

Det fremgår af auktionshjemmesiden KW Icons torsdag, efter auktionen lukkede klokken 16.05.

Den vindende køber har ifølge reglerne otte dage til at fortryde handlen, og derfor er auktionen ikke lukket endeligt endnu.

I sidste uge blev den af de originale tegninger, der blev bragt i Jyllands-Posten tilbage i 2005, solgt på auktion for 445.000 euro, svarende til mere end 3,3 millioner kroner.

En ny auktion sættes nu i gang. Her er det hele tre originaltegninger af profeten, der er sat til salg.

Når der findes så mange originale eksemplarer af tegningerne, skyldes det, at Kurt Westergaard lavede flere forskellige versioner og skitser, inden han lagde sig fast på motivet.

Desuden stammer en af tegningerne helt tilbage fra 1994. Den forestiller også Muhammed med en bombe i turbanen, men har et andet udtryk end den, der blev bragt i Jyllands-Posten i 2005.

/ritzau/