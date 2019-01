Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Trump kræver grænsemur i stor tale til nationen

Der er en krise langs USA's sydlige grænse. En krise, der kun løses ved at bygge en mur mod Mexico. Det var budskabet fra USA's præsident, Donald Trump, da han natten til onsdag dansk tid holdt tale til nationen.

Foto: CARLOS BARRIA

Verdensbanken: Handelskonflikt svækker global vækst

Verdensøkonomien vil både i år og næste år vokse langsommere end hidtil ventet. Årsagerne skal findes i øgede handelsspændinger og lavere produktion. Det fremgår af den seneste prognose fra Verdensbanken.



Mueller: Trumps kampagnechef delte valgdata med russisk agent

Donald Trumps tidligere kampagnechef Paul Manafort delte valgdata om præsidentvalget i 2016 med en russer, der har forbindelse til den russiske efterretningstjeneste. Det mener specialanklager Robert Mueller.

Foto: Carlo Allegri

Regeringen vil fratage nogle kriminelle forældreretten

Politik: Det er ikke nok, at personer, der begår mord, grov vold og anden personfarlig kriminalitet, udstår deres fængselsstraf, hvis det står til regeringen. Som udgangspunkt skal de også fratages retten til at være sammen med deres børn. Det skriver Berlingske.

Foto: Mads Claus Rasmussen

Staten vil tvinge sig til dataovervågning i firmaer

Politik: Private firmaer og myndigheder skal i fremtiden kunne tvinges til at lade Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste indsætte overvågningsudstyr og sikkerhedssoftware helt inde i deres mest følsomme it-systemer. Det skriver Politiken.

Foto: Liselotte Sabroe