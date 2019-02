Der er nu håb for buspassagerer i hovedstadsområdet, der savner de fysiske informationstavler ved stoppestederne.

Efter flere måneders debat om Movias digitalisering af informationen på trafikselskabets 14.500 stoppesteder, der siden december hverken har rummet en oversigt over stoppesteder eller en køreplan, vil bestyrelsen nu drøfte sagen på et kommende møde.

Det er muligvis gået lidt for stærkt med det, der skulle have været et serviceløft - men som 92 procent af B.T.s læsere kaldte 'dumt', da vi sidst beskrev sagen i december.

Det erkender Niels E. Bjerrum (S), der foruden at være medlem af teknik- og miljøudvalget i København også sidder i Movias bestyrelse.

»Set i bakspejlet oplever alle det ikke som et løft, men som en forringelse af servicen. Det har aldrig været meningen,« siger han.

Kritikken er blandt andet kommet fra Ældre Sagen og Passagerpulsen under Forbrugerrådet Tænk. Begge organisationer har hæftet sig ved, at en undersøgelse, som Movia selv har udført, peger på, at 70 procent af passagerne ønsker mere digital information.

Med andre ord ønsker 30 procent det ikke.

Nogle af dem er formentlig 210.000 ældre, der ifølge Danmarks Statistik ikke er digitale. En undersøgelse fra Passagerpulsen sidste år pegede på, at ældre passagerer foretrækker information om afgangstider og forsinkelser på stedet.

Hvad synes du om, at Movia har fjernet køreplanerne fra stoppestederne?

»Som årene går, vil brugerne blive mere digitale. Men vi har måske været for forhastede, da vi troede, folk var parat til det nu,« siger Niels E. Bjerrum.

Når man står ved stoppestedet og skal se, hvor bussen standser, er det vel lettere at se på en tavle end at tage mobilen op ad lommen og åbne en app?

»Det tror jeg er meget individuelt. Der kan også være tre andre foran dig, der står og kigger, så du ikke kan se tavlen. Jeg tror ikke, man kan skære alle over en kam.«

Det lyder som om, reaktionerne er kommet bag på jer?

Det er ekstremt arrogant, og det er en decideret hån mod brugerne af busserne at sige, at man bare kan ringe og få en køreplan. Jakob Næsager (K), teknik- og miljøudvalgsmedlem, København

»Ja, jeg tror, det er kommet bag på alle. Men som politiker er man også sat i verden for at lytte. Det er ikke en principiel sag for mig, om køreplanen hænger på stoppestedet eller ej,« siger Niels E. Bjerrum, der selv har fået henvendelser fra omkring 25 borgere om sagen.

Medlem af teknik- og miljøudvalget Jakob Næsager (K) vil på næste møde i Borgerrepræsentationen bede overborgmester Frank Jensen (S) om svar på, hvorfor forvaltningen ikke har inddraget politikerne, lokaludvalgene og ældrerådet.

Stoppestederne ejes nemlig af kommunerne, og derfor mener han, man bør tage stilling til sagen politisk.

»Det er ekstremt arrogant, og det er en decideret hån mod brugerne af busserne at sige, at man bare kan ringe og få en køreplan. Forleden stod jeg selv på Vesterbros Torv og skulle til Zoologisk Have - men jeg kunne jo ikke se hvilken bus, der stoppede der,« siger han.

Der var fest og glade dage, da 5A blev til 5C. Nu bliver overborgmester Frank Jensen (S) bedt om svar på, hvorfor passagererne ikke længere kan se på stoppestederne, hvor bussen stopper.

Han mener, det hele er en stor ugennemtænkt skrivebordsøvelse.

»Man kan ikke tage bussen ret mange gange i København for at have fundet ud af, at det er et problem,« siger han.

Movia har ikke lagt skjul på, at digtialiseringen sparer selskabet nogle penge. Men den forklaring køber Jakob Næsager ikke helt.

»Som jeg har forstået det, sparer man 1,6 millioner kroner på hele Sjælland på det her. Det beløb kan man let ske at miste i tabte billetindtægter, fordi folk bliver irriterende,« siger han, der som minimum vil kæmpe for at få ruteoversigterne tilbage.