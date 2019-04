Efter kritik vil Movia sætte trykte oplysninger om, hvor ofte bussen kører, ved stoppesteder efter påske.

Busselskabet Movia vil efter påske udstyre tavlerne ved busstoppesteder med en trykt seddel om, hvor ofte de enkelte busser kører. Det oplyser Movia i en pressemeddelelse.

I meddelelsen henviser Movia til kritik af en tidligere beslutning om at fjerne de trykte køreplaner, over hvornår bussen kører.

Movia har siden den beslutning først besluttet, at bussernes rute skal fremgå af tavlerne ved stoppestederne. Efter påske bliver et interval for, hvor ofte bussen kører også tilføjet.

Med informationen om hvor ofte bussen kører, føler Movia, at selskabet har lyttet til kritikernes anke:

- Dermed har Movia imødekommet langt hovedparten af bekymringerne for, om det bliver sværere at bruge bussen uden trykte køretider på stoppestederne, skriver Movia.

De første tavler, der får et tidsinterval, bliver de tavler, der ikke har en digital skærm. Alle tavler forventes at have et tidsinterval med udgangen af sommeren.

Når det er sket, vil tavlen oplyse, hvor ofte bussen kører i løbet af de forskellige ugedage, lørdag, søndag og helligdage.

/ritzau/