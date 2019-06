Hvis du er en af de mange danskerne, der har planer om at drage sydpå på bilferie i år, skal du på forhånd væbne dig med tålmodighed.

Der bliver nemlig noget nær kø, så langt øjet rækker, når højsæsonen for vejarbejde og ferietrafik begynder på de europæiske motorveje.

Det ser især slemt ud på den tyske Autobahn, hvor der allerede på nuværende tidspunkt er gang i hele 540 vejarbejder rundt omkring i landet.

Det er intet mindre end 150 flere end på samme tidspunkt sidste år.

»Skal man på kør selv-ferie i Europa, må man indstille sig på længere rejsetid og risiko for kødannelse. Især i Tyskland. Man kan dog tage sine forholdsregler ved at køre om natten, hvis det er muligt, eller midt på ugen, ligesom man bør undgå de store byer som Hamborg og Berlin i myldretiden,« siger journalist og testkører på FDMs medlemsmagasin Motor, Karsten Meyland Lemche, i en pressemeddelelse.

Hvis man overvejer at forsøge at køre uden om vejarbejderne for at undgå mest muligt kø, bliver man slemt skuffet.

Selvom vejarbejderne fordeler sig over hele Tyskland, vil det nemlig være stort set umuligt at undgå køkørsel, da antallet af vejarbejder er så massivt, lyder dommen fra FDM.

Både på Autobahn A7 (Flensborg-Ulm) og A9 (Berlin-München), som mange danskere kører ad, er flere vejarbejder i gang.

Undgå strækninger med vejarbejder A7 Ulm -Würzburg v. Ellwangen og Dinkelsbühl/ Fichtenau samt ved motorvejskryds Feuchtwangen/Crailsheim og Rothenburg ob der Tauber

A7 Hamborg – Flensborg v. Waltershof og Stellingen

A8 Salzburg – München v. Frasdorf, Irschenberg, Bad-Reichenhall og Anger

A9 Berlin – Halle/Leipzig v. Brück og motorvejskryds Potsdam

A9 Halle/Leipzig – Nürnberg v. Marktschorgast og Pegnitz

A10 Nordlige del af Berliner Ring

A24 Berlin – Hamborg v. motorvejskryds Havelland og motorvejskryds Wittstock/Dosse Kilde: FDM

Det samme gælder omkring München og mod Salzburg i Østrig.

Flest vejarbejder er der i delstaten Nordrhein-Westfalen med 143 vejarbejder efterfulgt af Bayern (78) og Hessen (61).

Det er dog ikke kun vejarbejderne, som kommer til at blive en prøvelse for feriehumøret. Det samme bliver ferietrafikken i sig selv.

Den ventes at toppe i juli, hvor især lørdage, som er skiftedag på mange feriedestinationer, kan være slemme.

Her er de længste vejarbejder – mellem 10 og 16 km: A9 Berlin – Halle/Leipzig i begge retninger mellem Beelitz-Heilstätten og rasteplads Fläming-Vest

A71 Erfurt – Suhl i begge retninger mellem Arnstadt-Syd og Ilmenau-Vest

A9 Halle/Leipzig – Berlin i begge retninger mellem Dessau-Syd og Vockerode

A20 Rostock – Stettin i begge retninger mellem rasteplads Trebeltal og Grimmen-Øst Kilde: FDM

Det gælder ikke bare i Tyskland, men særligt på de store ruter som E45 over Brennerpasset mellem Østrig og Italien og Karawanken-tunnellen mellem Østrig og Slovenien, som mange kører ad på vejen til Kroatien.

»Hvis det er muligt, bør man undgå at ramme disse strækninger på lørdage i juli og den første del af august, hvor trafikken har det med helt at gå i stå,« siger Karsten Meyland Lemche.

Også den periodevise grænsekontrol rundt om i Europa kan give ventetid.

Det gælder især de to store sydlige grænseovergange fra Østrig og ind i Tyskland, Kiefersfelden (Kufstein-Rosenheim A93) og Walserberg (Salzburg-München A8).