Et uheld på Køge Bugt Motorvejen tidligt tirsdag morgen betød, at motorvejen en overgang var spærret i nordgående retning. Vejen er nu åbnet igen, men der er en del kø på strækningen.

Det oplyser Vejdirektoratet og Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

Uheldet skete, da en varebil kørte galt ved Greve.

En person sad fastklemt i varebilen, og motorvejen blev spærret ved Kildebrøndevej for at give plads til redningsarbejdet.

Vi er nødt til at lukke motorvejen (nordgående) ved Kildebrøndevej. Det er dog muligt, at køre af motorvejen (afkørsel 27), krydse Kildebrøndvej og køre på motorvejen igen. Forvent forsinkelse. #politidk https://t.co/GEbFwmJu6x — Midt-Vestsj. Politi (@MVSJPoliti) May 19, 2020

Kort efter klokken seks skriver politiet, at der var tale om en større varebil, der var kørt ind i autoværnet.

Heldigvis var der ingen alvorlig personskade.

Politiet regner med at åbne motorvejen igen om kort tid.

Bilisterne må dog regne med en del kø og forsinkelse.