Et færdselsuheld har mandag aften ramt sydmotorvejen syd for Tureby i den nordgående retning. Politiet opfordrer bilister til at finde alternativ rute.

Det skyldes ifølge Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, at en bil holder i midterrabtten.

Samtidig oplyser politiet, at man skal forvente spærring af vejen i nordgående retning.

Derfor opfordres bilister på strækningen til at benytte afkørsel 36 for så at køre på igen ved tilkørsel 34 Lellinge.

I et tweet skriver politiet, at der er såvel politi og redningsfartøjer på stedet, hvor der arbejdes.

Opdateres ...