I denne uge strømmer velhavende danskere til Gl. Skagen til den såkaldte Hellerup-uge, der hvert år samler op mod 50.000 sommergæster.

Det betyder masser af mennesker, liv og dyre biler.

Det sidste er et fokusområde hos Motorstyrelsen, der før har snuppet folk i at tage den firmaejede luksusbil et smut nordpå til den berømte uge, eller som har forsøgt at spare penge ved at indregistrere store biler som værende autocampere, selvom der hverken er køkkenudstyr eller sengepladser i.

Det fortæller Jørgen Rasmussen, underdirektør i Motorstyrelsen, til DR.

»Der er mange specielle og ofte meget dyre køretøjer i Skagen i den uge. Og fra tidligere ved vi, at det for nogle kniber med at betale korrekt afgift eller skat af fri bil,« siger Jørgen Rasmussen.

Han forklarer, at det kan koste alt fra en ordensbøde på 5.000 til flere hundrede tusinde alt efter forseelsen.

Motorstyrelsen samarbejder med politiet, der vinker bilisterne ind til siden, hvorefter Motorstyrelsen tjekker bilerne for, om afgifter, skatter og andre forhold er oplyst korrekt.

Motorstyrelsen lavede for nyligt kontrolaktioner af varebiler under Landsskuet i Herning. Her fik hver tredje af de bilister, der blev vinket ind til siden, en bøde.