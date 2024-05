Passagererne på verdens ældste aktive hjuldamper, Hjejlen, spærrede formentlig øjnene op lørdag eftermiddag.

Cirka midt på ruten mellem Silkeborg og Himmelbjerget gik dens motor nemlig i stykker, skriver TV 2 Østjylland.

»Det er sådan set bare en mindre del i motoren i form af en cylinder, der er knækket. Det er noget, der bliver repareret, når hverdagen rammer, og vi kan få fat i vores leverandør. Så får vi jo bare en ny del, og så sejler den videre igen næste weekend,« siger direktør for Hjejleselskabet, Tommy Gubi Duelund, til TV2 Østjylland.

Han oplyser, at der blev sendt en anden båd ud for at hente passagererne fra den 162 år gamle hjuldamper.

Det er ikke kun motoren, den legendariske hjuldamper har haft problemer med.

I 2020 var Hjejlen simpelthen truet med konkurs, hvis ikke der kom en økonomisk indsprøjtning.

Læs mere om det HER.