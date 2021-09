Motorring 4 i nordgående retning er i øjeblikket spærret mellem Greve N og Ishøj.

Det skyldes, at der er sket et færdselsuheld, hvor tre biler er involveret.

Det bekræfter vagtchefen ved Københavns Vestegns Politi til B.T.

»Vi modtog meldingen kl. 20.41, hvor tre biler var kørt sammen, og der er umiddelbart ingen personskader,« fortæller Mads Dam, der er vagtchef ved Københavns Vestegns Politi.

Han fortæller desuden, at der på er blevet åbnet op i to af vognbanerne, og at de inden længe åbner hele vejen.

