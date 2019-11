20. juni 2020 vil motionsløbere kunne løbe over Storebæltsbroen, da der bliver afholdt halvmaraton.

Efter tre års fravær vil motionsløbere næste sommer atter kunne krydse Storebæltsbroen.

Lørdag 20. juni 2020 vil der bliver afholdt et halvmaraton på Storebæltsbroen.

Det oplyser foreningen Broløbet Storebælt, der arrangerer løbet, i en pressemeddelelse.

Broløbet har ikke været afholdt siden 2017, da daværende transportminister Ole Birk Olesen (LA) lukkede for løbet.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) varslede i juli, at han igen ville tillade motionsløb.

Nu er der givet tilladelse til løbet næste sommer, hvor op til 9000 løbere kan få lov at krydse broen. Det vil være muligt at køre over broen under løbet.

Det vil være ottende gang, at der er løb over Storebæltsbroen. Det første løb var i 1997 - året inden at broen blev åbnet for biler.

/ritzau/