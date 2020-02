»Jeg føler, at jeg får ødelagt den ro og stilhed, der er på en kirkegård. Det er jo et sted, jeg kommer for at mindes mine afdøde. Det kunne jeg ikke få lov til.«

Sådan lyder det fra 71-årige John Bøge Petersen.

Nytårsdag var han sammen med sin hustru taget på Gladsaxe Kirkegård for at mindes sin hustrus forældre.

Det er tre år siden svigermor gik bort, mens det er tyve år siden svigerfar mistede livet.

Men allerede ved ankomsten til Gladsaxe kirkegård var der tegn på, at noget ikke var, som det plejede at være. Den normalt tomme parkeringsplads var fyldt med biler.

John Bøge og hustruen talte om, at der måske skulle finde en usædvanlig stor begravelse sted. Men det var ikke årsagen, fandt de hurtigt ud af.

Der var tale om et motionsløb med omkring 150 'prustende mennesker', som han selv formulerer det.

Løbet var et velgørende arrangement til fordel for TUBA, en forening til støtte for børn af misbrugere.

»Vi fandt ret hurtigt ud af, at vi ikke havde lyst til at være der. Jeg synes, det er ret beskæmmende at afholde et motionsløb på en kirkegård. Hvad bliver det næste?,« siger John Bøge Petersen.

Han har efterfølgende klaget til kirkegårdsbestyrelsen, som har godkendt motionsløbet. De skriver i en mail til den 71-årige mand, at der intet i hverken vedtægter eller lovgivning, som er til hinder for motionsløb på kirkegården.

»Men bestyrelsen vil selvfølgeligt evaluere alle de aktiviteter, vi giver tilladelse til efterfølgende. Din klage vil også indgå i denne evaluering,« skriver formand for kirkegårdsbestyrelsen, Martin Karbech Mouritsen

I brevet skriver han desuden, at kirkegårdens vision er at åbne mere op for kirkegårdens store parkområder:

»Til glæde for gladsaxeborgerne. Uden at dette selvfølgeligt skal forstyrre gravfreden og virke anstødende,« skriver han.

John Bøge har forståelse for visionen og synes, det er relevant at diskutere brugen af kirkegårde i fremtiden. Men han mener, at grænsen går ved at afholde motionsløb.

John Bøge kan til nød forstå, at man brugte nogle af de store, åbne områder på kirkegården. Men han synes, at løbet kom for tæt på gravstederne.

B.T. har spurgt kirkeminister Joy Mogensen, hvad hun mener om motionsløb på kirkegårde, men Kirkeministeriets pressetjeneste oplyser, at det er ‘et lokalt anliggende’.