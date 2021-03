Hvis den vordende mor motionerer, kan det ifølge nyt studie mindske risiko for, at barnet bliver overvægtigt.

Hvis den vordende mor er fysisk aktiv og motionerer under sin graviditet, kan det være med til at forebygge overvægt, type 2-diabetes og andre livsstilssygdomme hos barnet.

Det viser et nyt internationalt studie, som aarhusianske forskere har deltaget i, og som netop er offentliggjort i et videnskabeligt tidsskrift.

- Noget af det, man bliver mere og mere klar over, er, at sporene til overvægt og fedme bliver lagt i fosterlivet.

- Der har vi så i nogle modeller udfordret, i hvilken grad man kan flytte på det ved at motionere under graviditeten.

- Der viser vores forskning, at en aktiv livsstil under graviditeten kan have en positiv effekt for barnet og det liv, det kommer til at føre senere, siger Niels Jessen.

Han er professor ved Aarhus Universitet og forskningschef på Steno Diabetes Center Aarhus.

Sammen med kolleger fra Aarhus, Japan, USA og Canada står han bag studiet, der viser nye veje til at begrænse et voksende problem - overvægt og livsstilssygdomme.

I dag lever hvert femte barn eller ung med overvægt eller svær overvægt. Tager de overvægten med sig ind i voksenlivet, stiger risikoen for at udvikle blandt andet type 2-diabetes, hjertekarsygdom og andre livsstilssygdomme.

- Studiet er interessant, fordi vi er blevet klogere på en ny tilgang til overvægt og type 2-diabetes, hvor vi kan fokusere på at forhindre udviklingen af de tilstande, allerede før barnet er født, frem for at behandle dem når de er opstået - og dermed bryde overvægtens onde cirkel, siger Niels Jessen.

I studiet har forskerne vist, at museunger af fysisk aktive gravide mus har en bedre forbrænding af sukker og fedt, end hvis mødrene er inaktive.

Det har vist sig at være et protein ved navn SOD3, som blandt andet produceres i moderkagen, som er ansvarlig for den bedre forbrænding.

Ved målinger på gravide kvinder så forskerne, at niveauet af SOD3 stiger, i takt med at moderkagen vokser og i nogle tilfælde med fysisk aktivitet.

Det bekræfter ifølge Niels Jessen, at SOD3 produceres af moderkagen, og at produktionen øges ved fysisk aktivitet.

Nu skal nye forsøg undersøge, hvorfor motion øger produktionen af proteinet, og hvordan den nye viden bedst muligt kommer gravide og deres børn til gavn.

- Det er vores forhåbning, at vi i fremtiden kan udnytte den viden til at hjælpe for eksempel kvinder, hvis børn har øget risiko for at udvikle overvægt og type 2-diabetes med en træningsform, der effektivt kan gavne barnet allerede under graviditeten.

- Det er noget, vi vil forske videre i, siger Niels Jessen.

/ritzau/