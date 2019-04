Morten Larsen anser sig selv for at være heldig. Trods alt.

En cykeltur med hans Team Rynkeby-hold var lige ved at ende fatalt, da en person i en Porsche fik cykelfeltet til at panikke og forårsagede, at Morten Larsen endte på Rigshospitalet. Nu er hans efterlysning blevet et viralt hit.

Det var en lørdag som mange andre, da Morten Larsen trillede ud på landevejene fra den østsjællandske by Karise.

Morten Larsen og hans hold er for tiden i fuld gang med at træne op til Team Rynkebys årlige tur til Paris, hvor man samler penge ind til værdige formål.

Efter en pause efter godt 30 km trillede holdet ud på en af de mindre landeveje i det midtsjællandske.

Her var ingen cykelstier eller større rabatter, så feltet rykkede sammen til at cykle to og to for ikke at fylde for meget.

Efter få kilometer tegnede konturerne af en Porsche Cayenne sig forude. Og allerede her begyndte de forreste ryttere at signalere bagud til de bagvedliggende.

Men i stedet for at trække ind til siden og sætte farten ned på den smalle landevej holdt føreren af Porschen sin kurs.

»De forreste i feltet signalerer til ham i Porschen, at han skal sætte farten ned. Det gør han ikke. I stedet fortsætter han uændret. Og dem forrest kan høre, at han råber efter dem inde fra bilen. Han er meget aggressiv,« fortæller Morten Larsen til B.T.

»Allerede der er der nogle af de mindre erfarne ryttere i feltet, som begynder at panikke. Og flere begynder at bremse hårdt. Jeg ligger længere tilbage, og pludselig bliver jeg nødt til at bremse meget hårdt, og jeg slår en saltomortale.«

Morten Larsens øje efter ulykken. Foto: Privatfoto Vis mere Morten Larsens øje efter ulykken. Foto: Privatfoto

Morten Larsen styrtede ned på asfalten og ud i en grøft.

»Jeg kan ikke bevæge mig, og jeg har sindssygt mange smerter i min skulder og i nakken,« fortæller han om oplevelsen.

Et par fra cykelholdet ilede Morten Larsen til hjælp. Men ikke nogen af personerne fra Porschen, der kørte videre.

Herefter blev en ambulance tilkaldt, og Morten Larsen blev efter noget tid kørt på Køge Sygehus, hvor han fik taget røntgenbillede af sin overkrop.

Billederne blev også sendt til Rigshospitalet i København. Og der gik ikke lang tid, før Morten Larsen fik meldingen, at han hurtigt skulle overføres.

»Jeg snakker med en kirurg inde på Rigshospitalet. Først beder han mig om at bevæge mine tæer og arme. Han fortæller mig, at han regnede med, at han skulle ned til en lammet. Så slemt stod det til,« siger Morten Larsen.

Røntgenbillede af Morten Larsens nakke. Foto: Privatfoto Vis mere Røntgenbillede af Morten Larsens nakke. Foto: Privatfoto

»Et par af mine ryghvirvler var helt knust. Og kirurgen fortalte mig, at han aldrig havde set noget lignende.«

Morten Larsen blev efterfølgende opereret i seks timer.

Han mener selv, han er sluppet billigt, selvom han skal gå med krave i 12 uger og på nuværende tidspunkt ikke kan stå op meget længere end to minutter. Han er også sygemeldt fra sit arbejde som kok.

»Jeg kan komme op at sidde, og så kan jeg gå på toilettet. Men det er ikke meget mere end det. Lige nu er jeg sygemeldt på ubestemt tid,« fortæller han.

Morten Larsens ryg efter operationen. Foto: Privatfoto Vis mere Morten Larsens ryg efter operationen. Foto: Privatfoto

Efter at have genvundet noget af sin styrke besluttede han sig for at beskrive episoden på Facebook. Ikke mindst fordi han håber på at høre fra personen i Porschen.

»Han kan formentlig ikke retsforfølges for det, han gjorde. For han gjorde ikke noget kriminelt. Men det er mere ment som et opråb om, at vi alle sammen skal kunne være her.«

»Og så vil jeg gerne høre ham, hvorfor han ikke satte farten ned og viste hensyn,« siger Morten Larsen, der har fået tusindvis af reaktioner på Facebook-opslaget.

Hans håb er, at manden i Porschen selv kontakter ham. Men hvis ikke det sker, så har han muligvis fået en identitet på føreren og overvejer at kontakte ham selv, fortæller Morten Larsen.

Hans teamchef på Team Rynkeby, Christian Krause, mener som Morten Larsen heller ikke, at der juridisk vil være noget at komme efter. Men alligevel kunne han godt have tænkt sig lidt mere påpasselighed fra Porsche-førerens side.

»Jeg tror ikke, der er noget færdselsmæssigt at komme efter. Han hverken rammer eller truer nogen. Men rent etisk kunne føreren af Porschen nok godt have sat farten ned,« siger Christian Krause.

Han mener, Morten Larsen har været ekstremt uheldig.

»Det er egentlig ikke noget voldsomt styrt. Og folk væltede ret langsomt. Den eneste, der ikke rejste sig op, var Morten,« siger Christian Krause, som fortæller, at man fra Team Rynkebys side bestræber sig på at opføre sig ordentligt på vejene.