Han er kommet fra København. Og han har sat hele dagen af til at køre med Odenses nye transportmiddel – letbanen.

85-årige Morten Engelbrecht har letbaner på hjernen og i hjertet, så åbningen af Odense Letbane er en stor begivenhed.

»Man får næsten tårer i øjnene, ik'?« lyder det fra 85-årige Morten Engelbrecht.

Men udover en helt særlig interesse for letbaner, så er Morten Engelbrecht heller ikke helt uden aktier i letbanen i Odense.

Morten Engelbrecht spejder efter den allerførste letbane i drift i Odense. Foto: Ann-Sophie Holm Vis mere Morten Engelbrecht spejder efter den allerførste letbane i drift i Odense. Foto: Ann-Sophie Holm

Allerede inden ordet 'letbane' var en del af odenseanernes bevidsthed, gik han nemlig i gang med at fortælle byens beslutningstagere om fordelene ved en letbane.

Han kunne nemlig ikke forstå, at ideen om en letbane i første omgang blev droppet. Han satte sig derfor for at undersøge, hvad man havde gjort i andre byer og arbejdede efterfølgende som konsulent for Odense Kommune med at få letbanen til byen.

»Letbanen i Odense er mit hjertebarn, så derfor er det helt fantastisk at komme og se letbane og se, at det kan lade sig gøre at holde en fest for en letbane,« siger Morten Engelbrecht.

Lørdag eftermiddag hopper han ombord på et af de seksten letbanetog. Og det bliver noget helt særligt.

»Det bliver jo helt fantastisk. Specielt hvis jeg kan få plads. Der er jo rigtig mange med. De står som sild i en tønde og det kommer vi jo nok til hele dagen. Men det gør jo ikke glæden mindre,« siger Morten Engelbrecht.

Når Morten Engelbrecht senere i løbet af lørdagen er færdig med at køre med letbanen, så vender han snuden mod København. Men kun for en kort bemærkning.

I løbet af næste uge vender han tilbage til Odense sammen med en god ven for at prøvekøre letbanen uden alt festivitassen og åbningsdagens spotlys.

Morten Engelbrecht spejder efter den allerførste letbane i drift i Odense. Foto: Ann-Sophie Holm Vis mere Morten Engelbrecht spejder efter den allerførste letbane i drift i Odense. Foto: Ann-Sophie Holm

»Når vi ikke kan køre med letbaner i København endnu, så må vi tage til Odense. Det gør vi gerne,« lyder det fra den store letbane-entusiast.

»Der er mange ting, jeg ikke får taget billeder af i dag. Jeg skal have billeder af, hvordan det går med driften, hvor mange mennesker, der er og hvordan det i det hele taget kører på en hverdag. Det kan man ikke rigtig fornemme, når man står her på en festdag.«