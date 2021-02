Mandag var for Morten Andersen en dag som så mange andre – og så alligevel ikke.

For da Morten Andersen kørte sin sædvanlige rute hjem fra arbejde, var der pludselig noget, der fangede hans blik.

Langt ude på en mark mellem Vemmelev og Korsør kunne han se noget, der baskede med vingerne – og det var han ikke den eneste, der havde bemærket.

»Der holdt en masse biler ude langs siden af vejen. Først tænkte jeg, det var et trafikuheld, men så kunne jeg se ude på marken, at der var en stor fugl, som baskede med vingerne,« siger han og tilføjer:

Morten Andersen og hans søn. Foto: Privatfoto Vis mere Morten Andersen og hans søn. Foto: Privatfoto

»Og så var det en havørn, der havde angrebet et råvildt,« siger Morten Andersen.

Som de mange andre valgte Morten Andersen at holde ind til siden. Straks greb han sin telefon og begyndte at filme hændelsen, der på sin vis tegner et meget godt billede af, hvor brutal naturen kan være.

»Det ser ud til, at den prøver at trække den væk, mens den basker med vingerne, men det kunne den ikke,« siger Morten Andersen, der samtidig understreger, at han ikke ved, hvad det endte med, og om råvildtet måske var tilskadekommen inden, havørnen var gået til angreb.

»Men det var da en once in a lifetime-oplevelse. Jeg har aldrig oplevet noget lignende,« siger Morten Andersen, der selv går jagt med bue og pil som hobby.

Ekspert: Det er ikke et usædvanligt syn

Men selvom det altså var et usædvanligt syn for Morten Andersen og formentlig flere af de andre tilskuere, som var stoppet op for at se på havørnen, så er det altså noget, der sker ofte.

Det fortæller Kim Skelmose, leder af Dansk Ornitologisk Forenings Projekt Ørn.

»Jeg tvivler på, at den har angrebet et livende rådyr. Jeg tilbøjelig til at tro, at det er et kadaver, og det sker af og til,« siger han og tilføjer:

»Det sker faktisk ofte, at de tager kadavere, og hvad de ellers kan finde. Havørnene er naturens skraldemænd, og de rydder op i naturen,« siger han videre.

Men med en kampvægt på op til syv kilo, et vingefang på op mod 2,3 meter og en højde på 90 centimeter, så hænder det, at de kan finde på at angribe rålam, fortæller Kim Skelmose, men typisk går de til angreb på fasaner, harer og ænder.