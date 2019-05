»Godmorgen, har du sovet godt? Jeg håber ikke, du blev vækket af pindsvinet ude i haven,« klukker Lars Pedersen.

Klokken er lidt i syv, og Morten Østergaard er lige vågnet i Brønshøj. Han har overnattet hos Lars Pedersen, der er frivillig håndboldtræner og formand for den chikaneramte håndboldklub i Bellahøjhallen.

»Ja, jeg vågnede godt nok klokken fem, men jeg tror ikke, det var på grund af pindsvinet,« smiler formanden for Radikale Venstre.

Som en del af hans valgkamp overnatter han hos borgere landet over, og natten til tirsdag faldt valget altså på Lars Pedersen i Brønshøj.

Og det var bestemt ikke uden grund.

Morten Østergaard har nemlig fulgt med i B.T.s dækning af, hvordan indvandrergrupperinger chikanerer og skaber utryghed blandt københavnerbydelens borgere og erhvervsdrivende.

Sidste uge fortalte den frivillige håndboldtræner og formand for Freja Håndboldklub, Lars Pedersen, til B.T., hvordan indbrud, hærværk, ildspåsættelse, tyverier og trusler er blevet en del af hverdagen for medlemmerne og de frivillige i håndboldklubben.

Børn og unge teenagere mellem 9 og 13 år er dem, der står bag, og de kommer næsten dagligt i hallen i større grupper på mellem 10 og 20 stykker.

Morten Østergaard (R) morgenen efter at have sovet hos frivillig håndboldtræner og formand for Freja Håndboldklub i Brønshøj, Lars Pedersen. Vis mere Morten Østergaard (R) morgenen efter at have sovet hos frivillig håndboldtræner og formand for Freja Håndboldklub i Brønshøj, Lars Pedersen.

»Vi har haft problemer med, at de sidder ude ved indgangen og forsøger at tage telefonerne fra de små. De truer også de små, og det kan vi ikke holde til,« fortalte Lars Pedersen til B.T. sidste uge.

Og nu har Morten Østergaard været ude i hallen mandag aften og se tingenes tilstand med sine egne øjne.

»Jeg er i hvert fald blevet bekræftet i, det er en god idé at sætte ind kriminalitetsforebyggende,« siger Morten Østergaard.

De sætter sig begge ned ved morgenbordet, og Morten Østergaard hælder juice op i sit glas.

Han fortæller, hvad de i Radikale Venstre vil gøre for at hjælpe Lars Pedersen og de andre beboere i Brønshøj, der lever en hverdag i frygt.

»Vi foreslår at bruge nogle af de penge, man i dag bruger på grænsekontrollen, på at ansætte kriminalitetsforebyggere. Altså, folk, der er ansat i samarbejde med politiet, som typisk kunne have en baggrund i det sociale, i klubverdenen og i SSP (skole, socialforvaltning og politi, red.),« siger Morten Østergaard.

Det er nemlig blevet tydeligt, at der mangler en mellemting mellem SSP og politi.

Da Lars Pedersen oplevede uroligheder i hallen forrige uge, ringede han til SSP, som fortalte ham, at de hverken havde tid eller ressourcer til at rykke ud, og de bad ham derfor om ringe til politiet.

Morten Østergaard (R) morgenen efter at have sovet hos frivillig håndboldtræner og formand for Freja Håndboldklub i Brønshøj, Lars Pedersen. Vis mere Morten Østergaard (R) morgenen efter at have sovet hos frivillig håndboldtræner og formand for Freja Håndboldklub i Brønshøj, Lars Pedersen.

»Vi er jo nået dertil, hvor den eneste hjælp, vi kan få, er at ringe til politiet. Og jeg synes ikke, vi har en situation, der er politiarbejde, fordi de er så unge,« siger Lars Pedersen og fortsætter:

»For mig at se er vi et sted lige nu, hvor der bare bliver sagt, at det er nogle andres problemer. Det vil sige, at man ikke er klar til at rydde op i eget rod.«

Håndboldtræneren peger på de utallige besparelser fra kommunens side, der blandt andet har resulteret i, at halvagten er sparet væk. Noget, som Lars Pedersen ellers oplevede som en vigtig faktor i bekæmpelsen af chikane.

»Det indtryk, jeg får fra dig, er, at der måske ikke handler om en måneraket. Det kan nok løses med nogle rimelig praktiske greb. Det her er opstået i kølvandet på nogle politiske beslutninger, som har gjort, at man lidt har ladet jer i stikken,« siger Morten Østergaard.

Aftenen og natten i Brønshøj hos håndboldtræner Lars Pedersen har på flere måder åbnet øjene hos de Radikales leder.

»Jeg fundet ud af, at der er nogle konkrete ting, jeg skal snakke med mine kollegaer i borgerrepræsentationen om. Og det, synes jeg, er det gode ved sådan en samtale med Lars. Jeg er ikke ude at missionere. Jeg er her for at se, hvad der skal til, for vi kan løse et problem ved at spørge dem, der lever i det til dagligt.«