I udgangen af maj må Odense Kommune sige farvel til Morten Møller Iversen.

Han skifter stillingen som administrerende direktør for By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune ud med en ny titel som markedsdirektør hos Rambøll.

I Odense Kommune er rådmand Søren Windell (C) ærgerlig over, at Morten Møller Iversen har søgt nye græsgange.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

»Det er altid ærgerligt, når gode medarbejdere søger væk fra kommunen,« siger Søren Windell og fortsætter:

»Men dygtige folk er altid eftertragtede, og Morten Møller Iversen har været både en dygtig og arbejdsom direktør og medarbejder i Odense Kommune gennem mange år.«

Morten Møller Iversen har siddet på posten som administrerende direktør for By- og Kulturforvaltningen siden 2020. Før det havde han været i kommunen i 12 år som blandt andet stabschef i By- og Kulturforvaltningen og afdelingschef for Byudvikling og Økonomi.

Afdelingschef Martin Petersen fra Fritid og Kultur bliver konstitueret som direktør i overgangsperioden fra 1. juni og frem til, at Odense Kommune kan ansætte en ny direktør for By- og Kulturforvaltningen.