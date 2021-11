En fast, årlig bonus er selvmodsigende.

Sådan lyder budskabet fra Morten Messerschmidt, efter et svar fra kulturministeren. Du kan læse svaret nederst i artiklen.

»Som jeg læser svaret, så bliver der givet bonusser på ren automatik. Det er desværre, som jeg frygtede, da jeg stillede spørgsmålet til ministeren, siger Morten Messerschmidt til B.T.

På baggrund af B.T.s artikler om bonusser til chefer på kulturelle uddannelsesinstitutioner, valgte Morten Messerschmidt (DF) at spørge kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen ind til brugen af bonusser.

I svaret lyder det blandt andet, at 'det er helt sædvanligt og en del af de statslige lønsystemer, at præstationsafhængig løn og engangsvederlag kan indgå som en del af den samlede lønpakke for chefer ansat i staten.'

Noget, der ikke huer Morten Messerschmidt.

»Jeg synes, det er forkert, at man i virkeligheden giver en højere løn end den, der står i kontrakten. Det sender et helt forkert signal, hvis det er forventeligt, at man får en bonus om året – og det er noget, vi er nødt til at se på,« siger DFs kulturordfører.

B.T. har tidligere talt med ekspert i løndannelse og professor emeritus fra Aalborg Universitet Flemming Ibsen, der også ser med hårde øjne på metoden.

»Det er misbrug af skatteydernes penge, for det har intet med en fornuftig lønpolitik at gøre,« sagde han til B.T.

For Morten Messerschmidt stopper sagen ikke her.

»Jeg vil kigge videre på det her og bede om en oversigt over de lederstillinger i staten, hvor man i de sidste ti år har betalt bonusordninger som en almindelig del af lønnen. Simpelthen for at kende problemets omfang,« siger han.

B.T. har rettet henvendelse til Kulturministeriet for at få et svar på kritikken fra Morten Messerschmidt. De vil ikke stille op til interview, men henviser til ministersvaret givet til Morten Messerschmidt i første omgang.

Det kan du læse nedenfor:

'Det er helt sædvanligt og en del af de statslige lønsystemer, at præstationsafhængig løn og engangsvederlag kan indgå som en del af den samlede lønpakke for chefer ansat i staten.

For så vidt angår institutionscheferne på Kulturministeriets område, herunder rektor ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, er en mindre del af den samlede løn præstationsafhængig og baseret på opnåede resultater.

Kulturministeriets departement vurderer årligt de statslige kulturinstitutioners chefers resultater. Vurderingen tager bl.a. afsæt i årets resultater set i forhold til de aftalte mål og ministeriets løbende tilsyn med institutionerne. De faglige mål er bl.a. opstillet i rammeaftaler, som er indgået med departementet.

På baggrund af resultaterne fastsætter ministeriet et engangsvederlag.'