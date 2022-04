Efter 10 år i den konventionelle modebranche og et utal af kollektioner sagde Morten Underbjerg stop.

»Jeg begyndte at reflektere over, at jeg i bund og grund var med til at lave nye produkter hver tredje måned, og det er et problem. Modebranchen har et problem. Vi laver kollektioner hele tiden.«

De tanker blev startskuddet til Morten Underbjergs tøjbrand Le Pirol, som netop er blevet kåret til nordens mest bæredygtige tøjbrand af den anerkendte bæredygtighedsapp Good On You.

»Til sidst blev jeg blæst omkuld. Jeg tænkte, hvad er det for en branche, jeg er en del af?«

Den tøjbranche, som Morten Underbjerg er en del af, producerer mere CO2 end flybranchen og shippingbranchen tilsammen.

Ifølge FN står modeindustrien for 20 procent af verdens spildevand.

Derfor tænkte Morten Underbjerg, at han ville forsøge at fortsætte sin passion for tøjdesign, men på en mere bæredygtig måde.

»Jeg forstår ikke, at modeindustrien ikke er en større øjenåbner. Vi producerer konstant nyt.«

»Derfor er der ingen kollektioner i Le Pirol. Nu er firmaet tre år gammelt, og de ting, der kom for tre år siden, kan man stadig købe. Noget af det vi sælger mest af, lavede vi i starten,« forklarer Morten Underbjerg.

I Le Pirol bliver der designet nye ting en gang i mellem. Nu kan man for eksempel købe huer, hvilket man ikke kunne købe i starten, forklarer Morten Underbjerg.

»Der er rigtig mange personer, der leder efter mere bæredygtige alternativer.«

Og en af de personer var den tidligere fodboldspiller David Beckham, som ejer en trøje fra danske Le Pirol.

»Sophia Webster, der designer sko, er en af mine rigtig gode veninder. Hun sælger sko til Victoria Beckham og gjorde hende opmærksom på mit mærke.«

David Beckham med en sweater fra Le Pirol og sønnen Brooklyn Beckham. Vis mere David Beckham med en sweater fra Le Pirol og sønnen Brooklyn Beckham.

»Og på den måde blev David Beckham opmærksom på mærket,« forklarer Morten Underbjerg.

Har du ikke bare fundet et hul i markedet, hvor der ikke er så mange aktører, hvor du kan tjene en masse penge?

»Nej. Det har jeg ikke. Det har jeg på ingen måde.«

»Jeg kunne sagtens tjene flere penge på at lave konventionelt modetøj. Jeg gør ikke det her for pengens skyld. Mit meget tydelige nej skal ses i lyset af, at jeg virkelig overvejede, om jeg skulle finde på noget andet at lave, eller om jeg kunne gribe det hele an på en ande måde.«

Morten Underbjerg forklarer, at Le Pirol ikke er blevet skabt for at træde modebranchen over tæerne, men derimod for at få branchen til at reflektere.

»Jeg er ikke ude på at provokere. Men vi stiller os helt sikkert et sted, hvor vi tager stilling på en anden måde. Jeg håber, vi kan få folk til at reflektere mere over det her,« siger Morten Underbjerg.

Le Pirol blev kåret til Nordens mest bæredygtige tøjbrand, da de blandt andet producerer alt tøj i Danmark. Der bliver ikke lavet kollektioner, og de bruger kun 100 procent uld eller bomuld, da det bedre kan genanvendes efterfølgende.

»Man kan ikke lave tøj, der holder i 300 år, men efterfølgende skal det kunne genanvendes, og derfor bruger vi rene materialer.«

Morten Underbjerg driver sin forretning i hjertet af Odense.