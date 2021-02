De var en stor del af hans barndom.

De farverige papkort med Pokémon-figurer på, som han flittigt byttede med vennerne i folkeskolen. Men jo ældre han blev, jo mere ligeglad blev han med kortene, og de sidste mange år har de ligget i en kasse på loftet.

»Jeg har slet ikke tænkt over, at jeg havde de her kort,« fortæller 27-årige Morten Beck Sørensen.

Indtil han en dag så en youtubevideo, der ledte ham på sporet af, at han måske var i besiddelse af noget ret værdifuldt.

Morten Beck Sørensen kort er en kategori 9 ud af 10, hvilket gør det til ét af de mest værdifulde kort. Foto: Privat

Han gennemgik kasserne med de gamle kort, og fandt ét med figuren Charizard. For de ikke Pokémon-kyndige er det formentlig den mest kendte figurer næstefter Pikachu.

»I 1999 var der måske sådan et kort i hver 20. pakke, så på det tidspunkt var det ikke så sjældent. Men nu er det jo gammelt og fordi det er i pap, så er det svært at bevare,« fortæller Morten Beck Sørensen.

Hans kort er dog stadig så godt som nyt, derudover er det såkaldt first edition, hvilket betyder, at det er den første generation af Pokémonkort nogensinde produceret. Desuden er Mortens kort kun udgivet i én årgang, og derfor bliver det også vurderet af det internationale vurderingsfirma, PSA, til den svimlende sum af 500.000 kroner.

»Det virker så uvirkeligt i mit hovedet. Jeg tror, jeg skal være meget rigere, end jeg er nu, før jeg kan sætte pris på det,« fortæller han.

Derfor har han også sat kortet til salg på Den Blå Avis, DBA.

»Jeg kan ikke lide ideen om, at jeg har noget i min varetægt, som måske kan blive stjålet. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvis lejligheden brænder ned eller nogen stjæler det, og derfor skal det væk,« siger han.

Han håber derfor at få det solgt hurtigst muligt.

På trods af vurderingen på en halv million kroner, har Morten Beck Sørensen sat det til salg på DBA til 397.000 kroner. Han forventer, at prisen på det internationale marked vil komme til at ændre sig den næste tid, for en youtuber har sat sig for at opkøbe de sjældne kort, og det vil formentlig påvirke prisen.

Derfor regner han også selv med at forsøge at sætte det til salg på Ebay, så kortet også kan nå de internationale købere.