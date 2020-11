I slutningen af april var det planen, at Morten Stig Christensen skulle have besøgt sin kæreste i Japan.

Men den plan blev ødelagt af coronavirussen, da rejsen blev aflyst, og i dag er det otte måneder siden, at han sidst har set sin bedre halvdel.

Det er dog ikke den eneste konsekvens af den aflyste rejse.

Nej, for de 8.500 kroner, som Morten havde købt rejsen for hos SAS, har han aldrig set skyggen af.

Den 32-årige er nemlig en af de tusindvis af SAS-kunder, der mangler at få penge tilbage for deres aflyste flyrejser, og som flyselskabet har opgivet at betale pengene tilbage til inden fristen søndag, som Trafikstyrelsen ellers havde givet de mange operatører, som mangler at udbetale penge.

Og det er i den grad en skuffet kunde, der sidder tilbage i København.

Han har nemlig været i telefonisk kontakt med SAS tre gange i løbet af det seneste halve år, og alle tre gange – med måneders mellemrum – har svaret lydt, at man var i gang med at udbetale penge til de kunder, der havde flyrejser i april, som var blevet aflyst.

»Deres kommunikation er så hamrende ringe, og det er faktisk det mest skuffende. Én ting er, at der er en krise, der koster mange penge, men at man ikke engang kan give en ordentlig besked i telefonen eller opdatere folk på mail, er jo fuldstændig uacceptabelt,« siger Morten Stig Christensen.

I august blev det i EU godkendt, at Sverige og Danmark ville stå for en såkaldt rekapitalisering af SAS, der ville modtage cirka otte milliarder danske kroner af de to skandinaviske lande.

Og netop derfor har Morten svært ved at se, hvorfor det er så svært for SAS at få betalt pengene.

»Jeg er dybt skuffet. Jeg har købt en rejse, og den er blevet aflyst af SAS, og så er den vel ikke længere. De får jo statsstøtte, så de er ikke i fare for at gå konkurs,« siger han.

Derfor tror han heller ikke, at det vil ændre noget, hvis SAS bliver politianmeldt, som Trafikstyrelsen har truet med.

'Vi elsker vores kunder'

»Hvad skulle det hjælpe? Jeg tror ikke, at folk vil få deres penge hurtigere. Jeg håber bare, at SAS lever op til deres udmeldinger om, at kunder med aflyste flyrejser inden oktober vil få deres penge i slutningen af december eller starten af januar,« siger Morten.

Pressekontakt hos SAS Karin Kyllerman beklager, at SAS ikke kan refundere kunder til tiden.

»Vi er rigtig kede af det. Mange kunder venter, og de har ventet længe,« siger hun og begrunder den langsomme refusion med coronapandemien.

»Vi har aldrig tidligere i vores historie været udsat for noget lignende. Da pandemien ramte, fik vi så mange aflysninger, at vi ikke havde kapacitet til at håndtere dem alle. Sidenhen har vi knoklet for at gøre processen mere effektiv,« siger hun.

Karin Kyllerman oplyser, at der indtil videre er refunderet 4,5 milliarder kroner til 1,7 millioner kunder.

Hvor mange kunder der ligesom Morten Stig Christensen fortsat mangler at få deres penge igen, ved hun ikke, lyder det.

Hun lover dog, at alle kunder nok skal få deres penge. Efter rekapitaliseringen i oktober er der penge nok. Men det tager så lang tid at behandle sagerne, er der er risiko for, at SAS også overskrider en tilsvarende deadline i Sverige og Norge. Her har SAS fået indtil 1. december til at refundere pengene.

Karin Kyllerman fortæller, at SAS naturligvis er bekendt med risikoen for at blive politianmeldt af Trafikstyrelsen.

Hun ønsker ikke at kommentere dette, men fortæller, at situationen bliver bragt for bestyrelsen i SAS i begyndelsen af december.

SAS kan ikke love, hvornår danske kunder får deres penge retur. Karin Kyllerman kan kun love, at pengene nok skal komme.

»Vi elsker vores kunder, og vi vil gøre alt for at behandle sagerne hurtigt, så alle kan få deres penge tilbage,« siger Karin Kyllerman.