Promillegrænsen skal så langt ned, at det ikke engang er lovligt at drikke en enkelt genstand, inden man sætter sig bag rattet.

Det skal ikke være muligt for danskerne at drikke alkohol og køre bil. Det mener den tørlagte alkoholiker Morten Andersen.

Morten Andersen har kæmpet med alkoholisme i mange år, indtil han blev ædru i 2011. I de år, hvor han gav sin afhængighed frit spil, kørte han i spirituspåvirket tilstand mindst 300 gange.

Nogle gange har han været så fuld, at han den efterfølgende dag ikke har kunnet huske hjemturen.

Man bør adskille det at køre bil og drikke alkohol. Folk skal simpelthen ikke have muligheden for at forsøge at regne sig frem til, hvor meget man kan drikke i løbet af en aften og stadig køre hjem.

Det er især en udfordring, som alkoholikere kæmper med.

»Når du giver syge mennesker en elastik, så strækker de den, til den sprænger,« siger han ud fra sine egne og bekendtes oplevelser som alkoholiker.

»Når man er afhængig, så tænker man bare slet ikke rationelt.«

Hvis man skal lege djævlens advokat, er der sikkert mange 'normale' mennesker, der vil mene, at det er uretfærdigt, at de bliver 'straffet'?

»Der er helt sikkert mange, der vil stejle, hyle og skrige over det,« erkender han.

Den 58-årige mener, at det kræver en tilvænningsperiode på samme måde, som det gjorde, da det blev ulovligt at ryge flere steder.

»Jeg kan bare sige, at biler og alkohol ikke hører sammen. Alkohol sløver vores reaktionsevne, og den påvirker folk forskelligt,« siger han og uddyber:

»Det kan være Ole kan tåle at køre efter én genstand, men Svend kan måske kun tåle en halv,« siger han og slår fast, at det ville være lettest og sikrest, hvis man bare helt droppede alkoholen, inden man satte sig bag rattet.

Synes du, at politikerne burde sænke promillegrænsen til 0,0?

Siden 2009 er knap 4.000 danskere anholdt og sigtet for spirituskørsel mindst tre gange. Det viser nye tal, som Rigspolitiet har givet DR Nyheder.

»Jeg er ked af, at nogen ikke forstår alvoren af det og bliver taget igen og igen,« siger Christian Berthelsen, der er politiassistent for Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Morten Andersen, der i dag holder foredrag om alkoholisme, blev dog aldrig taget i at køre spirituskørsel, og det er formentligt rent held, at ingen kom til skade under vejen. For otte år siden lykkedes det endelig for Morten Andersen at gennemføre en livsændrende beslutning.

»Jeg tror, jeg var ved at dø nogle gange,« siger han om tiden, inden han stoppede med at drikke.

»Jeg kunne godt se, at mit drikkemønster var helt hen i vejret. Jeg prøvede at stoppe uden nogen form for hjælp, men jeg kunne kun holde det i ti dage.«

Det var et længere behandlingsforløb, der gjorde, at han blev ædru. I dag benytter han sig blandt andet af AA-møder for at holde sig på den ædru sti.

I en tiårig periode fra 2009-2018 er der forekommet 3.580 personskadeulykker, hvor en eller flere involverede har været påvirket af alkohol. 350 personer har mistet livet i disse ulykker. Morten Andersen priser sig lykkelig for, at han ikke har skadet nogen, mens han har kørt bil i alkoholpåvirket tilstand.