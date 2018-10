Den folkekære danske skuespiller Morten Grunwald er blevet ramt af kræft.

Den 83-årige skuespiller, der især er kendt for sin rolle som 'Benny' i Olsen Banden-filmene, har fået kræft i lungerne.

»Jeg er ramt af kræft i skjoldbruskkirtlen, som ikke kan helbredes. Jeg har fået tilbudt strålebehandling, hvilket jeg har sagt nej til,« skriver Morten Grunwald i en sms til B.T. og tilføjer:

»Bortset fra tab af energi, har jeg det ganske fint.«

Den alvorlige sygdom betød, at Morten Grunwald måtte melde afbud til Nordisk Films stort anlagte 'Olsen Banden'-arrangement i anledning af 50-års-jubilæumet for filmene torsdag aften.

På det tidspunkt ønskede den folkekære skuespiller dog ikke at afsløre, hvilken type sygdom der havde ramt ham.

Det gør han nu interviewet med Se og Hør, hvor han også fortæller, at han ikke ønsker at modtage strålebehandling for sygdommen.

Morten Grunwald danner par med skuespiller Lily Weiding, som han fandt sammen med i 1965.

De blev gift i 1980, og sammen har de datteren Tanja Grunwald.

Morten Grunwald var med i hele fjorten Olsen Banden-film i perioden fra 1968-1998.

Grunwald er den eneste af forbrydertrioen fra Olsen Banden, der er i live i dag.

Poul Bundgaard, der spillede rollen som Kjeld Jensen, døde i 1998, mens Ove Sprogøe døde i 2004.