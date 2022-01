Hvad der skulle have været en kort tur hjem fra Sverige endte for Morten Krøgholt og hans 15-årige søn Elmer som et noget langsomligt eventyr.

Efter en lille skiferie i området Stöten tæt på Sälen i Sverige var de klar til at vende snuden hjemad før nytårsaften.

En snestorm var allerede godt i gang, og uden snekæde på dækkene skulle de hurtigt afsted.

De tastede slutdestinationen i Danmark ind på Google Maps via deres mobiltelefon 6.30 den 29. december, og så kørte de ellers afsted.

»Pludselig ser vi et skilt, hvor der står, at der er toldere lidt længere fremme. Det betyder jo, at vi er ved grænsen til Norge, så vi tjekker, om der er en alternativ rute,« siger 62-årige Morten Krøgholt.

Men skal de tage en anden rute, vil det lægge 1,5 time til rejsetiden. De vælger at tage chancen og køre over grænsen, selvom Morten Krøgholt godt nok kan huske noget om, at der skulle være skærpede rejserestriktioner, der gør det svært at komme ind i Sverige igen.

Den beslutning fortrød de kort efter. For efter en tur igennem Oslo og til grænseovergangen til Sverige, blev de stoppet. Det er nemlig sådan, at fra den 28. december strammede Sverige sine indrejseregler og kræver nu, at udlændinge har dokumentation for en negativ coronatest, hvis de vil ind i landet.

Og sådan en er svær at vise, når man ikke har en.

Morten Krøgholt understreger, at både han og Elmer er fuldt vaccineret, men en negativ test havde de ikke.

»Der stod en politimand, der egentlig var venlig og troede på, at vi bare var kørt igennem. Men reglerne var, som de var, han sendte os tilbage til Norge for at få taget en test,« siger Morten Krøgholt.

Efter en samtale med endnu en politibetjent og et interview til den svenske tv-kanal SVT, nåede han og Elmer til et shoppingcenter, hvor der var sat to små borde og en interimistisk afskærmning op.

Morten og hans søn endte i en meget lang kø i Norge - de skulle bare have været en hurtig tur igennem Sverige. Foto: Privatfoto

»Der var en kø på 70-80 stykker, da vi ankom om morgenen. Den blev kun større senere på dagen,« siger Morten Krøgholt.

»Jeg har i en periode arbejdet som journalist i Østeuropa, og det mindede mig næsten om grænseovergangene der. I det her tilfælde var der bare en del tyskere og danskere i køen. Nogle af parrene skældte hinanden ud. Vi er ikke glade for at stå i kø i Danmark,« fortsætter han og griner lidt.

De måtte af med 955 norske kroner per antigentest.

Eller rettere: De måtte af med 1000 norske kroner – cirka 741 danske kroner – for teststedet tog kun kontanter og kunne ikke give tilbage.

Sådan ser det ud, når man skriver ruten fra Stöten til København ind på Google Maps.

Fire timer efter kunne de vise en negativ test ved grænsen.

»Det var noget af en tur, men vi nåede heldigvis det hele – Elmer nåede endda af fyre fyrværkeri af med sine venner,« siger Morten Krøgholt.

Klokken var cirka 21.00, da de kom hjem.

Nu glemmer de nok aldrig at tjekke de opdaterede rejserestriktioner igen.