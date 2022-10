Lyt til artiklen

»Hvis man skal finde en partner, skal man enten stå i en bar eller sidde og swipe til højre eller venstre. Jeg mangler et alternativ.«

Morten Simonsen søger den kvinde, han skal bruge resten af sit liv sammen med. Og nu tager han en utraditionel metode i brug.

50.000 danske kroner.

Det er nemlig, hvad Morten Simonsen fra Skovlunde udlover til den person, der kan give ham kontakt til en kommende drømmepartner.

»Tiltaget er fuldt ud seriøst ment, og ideen er, at man kan 'nominere' sin veninde, kollega, søster med videre – og hvis vi ender med at finde sammen, så får man beløbet udbetalt,« forklarer han og fastslår:

»Jeg er et sted i mit liv, hvor jeg gerne vil finde den partner, som jeg skal være sammen med resten af livet, og så er det alle penge værd.«

Morten har tidligere været på datingapps som Tinder og Happn. Men hver gang han 'giver det et skud', kommer han i tanke om, hvorfor han ikke orker det.

»Min opfattelse af dating online er, at piger bliver bombarderet med henvendelser. For mænd handler det derfor om, at man på 1,8 sekunder skal skille sig ud. Det er meget overfladisk og giver ikke mulighed for at finde den rigtige partner, synes jeg.«

Og det med at tage ud på en bar fungerer heller ikke for Morten, fortæller han.

»Jeg gider ikke at stå hele natten på en bar, hvor jeg også synes, at det handler meget om, hvem der kan råbe højst eller være mest fjollet. Og så ser jeg nok heller ikke en drømmepartner som en, man har mødt blandt vodkaflasker og cigaretskod i byen.«

Og så lidt om Morten:

Morten Simonsen bor alene i hjemmet i Skovlunde ved København, arbejder selvstændigt med udlejningsejendomme og er involveret i flere mindre virksomheder.

»Jeg arbejder ikke fra 08 til 16, men derimod når jeg har lyst. Jeg er et sted i mit liv, hvor jeg egentlig ikke behøver arbejde så meget, fordi jeg har nået mine mål,« siger Morten.

Hans store fritidsinteresse er at rejse, og derfor har han planer om at få en partner med ud og opleve verden.

»Jeg har en dykkerbåd i Indonesien, og mine planer for de næste år er at købe en autocamper og rejse rundt i både Europa, USA og Australien.«

Morten søger derfor en kæreste, der ikke har benene alt for solidt plantet i Danmark, og som har lyst til at rejse i længere tid.

»Ellers har jeg ikke en bestemt type kvinder, jeg er 'til'. For mig handler det meget om kemi. Jeg må gerne blive overrasket,« siger han.

Så kender du en – det kan være din søster, nabo, kollega eller veninde – mellem 20 og 30 år, der kunne være Mortens kommende kæreste, kan du nominere vedkommende ved at skrive til ham på Facebook.

