Venstres politiske ordfører, Morten Dahlin, har sagt noget direkte forkert i programmet 'Presselogen' søndag på TV 2 News.

Første indslag i programmet handlede om mediernes massive dækning af Adam Dyrvig Tatts anholdelse på Prinsessegade ved Christiania forrige onsdag.

Anholdelsen har skabt stor debat, da flere medier, heriblandt B.T., omtalte Adam Dyrvig Tatt som 'familiefar'.

Morten Dahlin har været en af de hårdeste kritikere af mediernes dækning, og han nævner skyderiet af den daværende HA-rocker Brian Sandberg på restauranten Sticks'n'Sushi i Hellerup som eksempel, hvor medierne ikke brugte betegnelsen 'familiefar'.

Den daværende HA-rocker var slet ikke sammen med sin familie, da han blev skudt på Sticks'n Sushi i 2019. Det siger Venstres politiske ordfører Morten Dahlin ellers i 'Presselogen' på TV 2 News. Foto: Teitur Jónasson/Ritzau Scanpix Vis mere Den daværende HA-rocker var slet ikke sammen med sin familie, da han blev skudt på Sticks'n Sushi i 2019. Det siger Venstres politiske ordfører Morten Dahlin ellers i 'Presselogen' på TV 2 News. Foto: Teitur Jónasson/Ritzau Scanpix

»Det var, og nu må I ikke skyde mig ned, hvis det er helt upræcist i hukommelsen, for nogen år siden, at – var det Brian Sandberg – der blev skudt på en restaurant i Hellerup, Stick'n Sushi, hvor han sad og spiste med sine familiemedlemmer. Og der var altså ikke nogen steder, hvor der stod 'familiefar blev skudt på restaurant',« lyder det i programmet fra Morten Dahlin, der tilføjer:

»Han var der i egenskab af at være inde og spise med sin familie på en restaurant. Det var ikke rockerrelateret, men det var rocker skudt.«

Men som det var fremme i medierne i 2019, var Brian Sandberg sammen med andre rockere fra både Hells Angels og AK81.

Og ved det konkrete skyderi blev HA-rockeren Dennis Brodthagen ramt i kæben

'En klar fejl'

Morten Dahlin erkender, at han har husket forkert, da han udtalte sig i Presselogen.

»Jeg tager et meget tydeligt forbehold i udsendelsen i forhold til, om jeg kan huske historien helt præcist. Og det kunne jeg åbenbart ikke,« svarer han på sms.

Venstres politiske ordfører forklarer, at det var skyderiet af rockeren 'Blondie', han i virkeligheden tænkte på.

»Jeg har blandet to skyderier sammen, for omtrent samtidig som Brian Sandberg bliver beskudt på restauranten, bliver rockeren 'Blondie' beskudt, mens han ifølge politiet var i en bil med sin søn,« skriver han og tilføjer:

Venstre politiske ordfører, Morten Dahlin, siger, at han lægger sig fladt ned. Foto: Rune Øe Vis mere Venstre politiske ordfører, Morten Dahlin, siger, at han lægger sig fladt ned. Foto: Rune Øe

»Det er en klar fejl, at jeg forveksler de to historier, og jeg må bare lægge mig fladt ned.«

Morten Dahlin holder dog fast i sin pointe om, at betegnelsen 'familiefar' heller ikke ville være brugt i forhold til 'Blondie'.

»Min pointe er stadig gyldig, uanset om det var 'Blondie', og ikke Brian Sandberg, der blev beskudt i selskab med et familiemedlem. Ingen fra medierne ville kalde 'Blondie' for 'familiefar', som de ellers straks døbte chefredaktøren,« skriver han og fortsætter:

»Det er en klar forskelsbehandling, som medierne giver til en af deres egne, som de gerne vil fremstille positivt.«

Han er dog med på, at det »ikke nytter« at sige noget forkert.

»Det ændrer selvfølgelig ikke på, at jeg forvekslede de to historier. Når jeg kritiserer mediedanmark, må jeg forvente, at de sætter ekstra spotlys på mine udtalelser, og så nytter det ikke noget at forveksle det ene skyderi med det andet,« slutter han sms'en.