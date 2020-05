Det blev en dyr omgang for en gruppe vandglade mænd, at de søndag ville tage et vandscooter-bevis i Kerteminde Havn.

Antallet af personer i gruppen lød nemlig på 11, hvilket er én person for meget i forhold til forsamlingsforbuddet her under corona-epidemien.

Derfor kunne Fyns Politi helt efter reglerne udstede 11 bøder på 2.500 kroner hver.

37-årig Morten Berthelsen var med i gruppen, og selvom han anerkender, at de var én for meget, så synes han alligevel, at bøden er for meget.

»Jeg synes, det er en latterlig bagatel. Der er ingen tvivl om, at bøden er fair nok, hvis man kigger på reglerne, men jeg er lidt uforstående over for, at det skal være så firkantet,« siger han.

Ifølge Morten Berthelsen var de 11 personer samlet omkring instruktøren, da to politibetjente kom forbi og henvendte sig til instruktøren.

Gruppen skyndte sig at sprede sig ud, så de stod op mod 10-15 meter fra hinanden, hvorefter betjentene forlod stedet.

Fem minutter kom de dog tilbage og henvendte sig direkte til gruppen, som hver især fik stukket en bøde i hånden.

»Det var en meget mærkelig situation, for vi troede egentlig, at der var styr på det, da vi står spredt med mange meter imellem os på et stort område, og da kurset foregår således, at vi alligevel skal splittes op i to grupper, hvoraf den ene gruppe på skift er i vandet, mens den anden er på land,« siger Morten Berthelsen:

»Men jeg vil igen gerne påpege, at politiet blot er budbringere og gør deres arbejde, men i min verden er det altså bare at overgøre det lidt. Jeg har brugt en del af min weekend i byggehandelen, og der var vi altså mange flere mennesker samlet og med mindre afstand,« fortsætter han.

Morten Berthelsen er ikke den eneste fra gruppen, som er utilfreds med bøden.

En anden, som B.T. har været i kontakt med, men som ikke ønsker at få sit navn i avisen, skriver for eksempel på Facebook, at kontrollen generelt er blevet for ekstrem i corona-tiden, og at han føler sig uretfærdigt behandlet:

Var det okay, at gruppen fik en bødestraf?

'Pengene overlever vi nok, men hvis man som almindelig borger mister retsfølelsen – overlever landet så?' skriver han og påpeger – ligesom Morten Berthelsen – at gruppen var spredt på et stort område.

Han skriver endvidere, at han mener, at politiet har voldsommere lovovertrædelser at tage sig til.

'Vi skal bygge land med lov, men det er godt nok svært, når man ikke kan straffe kriminelle, men har travlt med at udskrive ligegyldige bøder,' skriver han.

Det var Fyens.dk, som var det første medie til at beskrive hændelsen.

Mediet har siden delt artiklen på Facebook, hvor der i den grad er forskellige meninger om, hvorvidt betjentene gik i for små sko, da de udstak bøderne.

'Ej, men så stop dog... Jeg håber da inderligt, at de river de bøder i stykker og smider dem i havet!' skriver en bruger for eksempel, mens en anden har den stikmodsatte holdning:

'Regler er regler, og så er der ikke noget at diskutere.'

Hvad mener du om bødestraffen? Deltag i afstemningen længere oppe i artiklen.