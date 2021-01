»Jeg så en stor hvid sky inde på marken og tænkte: 'er der noget der brænder?' Det viste sig at skyen flyttede sig og den flyttede sig hurtigt.«

Morten Balle måtte holde ind til siden og kigge en ekstra gang på det, han så på marken.

»Jeg har aldrig set så mange på en gang. Der har nok været mellem 80 og 100 kronvildt på samme tid, der bare tonsede over vejen,« siger Morten Balle, som selv er jæger og var søndag på vej hjem fra en jagt, hvor han ikke havde haft held i sprøjten, da han så det utrolige syn.

Det skete mellem to små byer sydøst for Viborg. Her stod Morten på første parket kun 40 meter fra naturfænomenet.

»Jeg fulgte dem inde fra marken, da de lige pludselig satte i løb. Jeg tror, der er et eller andet, der må have skræmt dem,« fortæller han og fortsætter:

»Jeg har dog aldrig set så mange samlet på en gang. Så det var bare om læne sig tilbage og nyde synet.«

Flere har allerede kontaktet Morten Balle og spurgt, om det kunne have været en ulv, der havde skræmt de mange krondyr. Men det mener han ikke, er tilfældet.

Den holdning deler vildkonsulent hos Naturstyrelsen i Kronjylland Sandor Hestbæk Markus.

»Der er nok blevet skræmt i første omgang og søger samme derfor sammen i store grupper for at søge sikkerhed hos hinanden, det er jo jagtsæson, så det kan have været en jæger eller en ganske en familie der gå tur gennem skoven,« fortæller han og understreger, at der dog er noget usædvanligt ved synet.

»Det usædvanlige er, at man ser dem stå samlet ude på en mark ved højlys dag. I dagstimerne opholder de sig oftest et sted, hvor de kan stå i fred og ro. Det er dog også heldigt, at man har fået det på film.«

Du kan se videoen med de mange kronvildt i toppen af artiklen.