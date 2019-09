Et hjerteskærende tyveri har fået en - forholdsvis - god afslutning.

Det fortæller Pernille Sofia Glyngø, som for lidt over to uger siden fortvivlet skrev et opslag på Facebook, hvor hun efterlyste sin afdøde søns gravsten.

Sønnen Tobias døde for et år siden af meningitis, hvorefter Pernille og hendes mand fik lavet en helt særlig gravsten til deres søn, der blev blot otte måneder gammel.

Den 3. september i år var stenen dog pist væk fra den ene dag til den anden, men nu er der altså godt nyt.

Stenen er nemlig på mystisk vis dukket op igen.

»Jeg aner ikke, hvor den har været, eller hvem der har taget den, men nu er den tilbage, og det er vi selvfølgelig rigtig glade for. Det betyder meget for os,« siger Pernille.

»Da vi ikke havde hørt noget i 14 dage, frygtede vi virkelig, at den var væk for altid, så vi er virkelig glade,« fortsætter hun.

Det var en fra Tobias' og hans tvillingebrors mødregruppe, der ringede i mandags og fortalte, at hendes mor havde fundet stenen på kirkegården. Stenen stod tilfældigvis på indersiden af en af gitterlågerne ind til kirkegården.

Har været udsat for hærværk

»Jeg er ret sikker på, at den ikke har stået der hele tiden, for så havde man kunnet se den. Jeg kommer selv meget på kirkegården, og jeg har ledt efter den. Det samme har kirkegårdens personale og mange andre i byen. Og det vil vi gerne takke for.«

Desværre er der ikke kun gode nyheder at hente hos Pernille. Den - eller de - langfingrede person(er), som snuppede gravstenen, har nemlig ødelagt den.

»Den, der har taget stenen, har brugt rensebenzin til at fjerne lakken for at komme ned til Tobias' data. Tobias' fødsels- og dødsdato er blevet slebet væk, så nu skal vi finde ud af, om det kan repareres,« siger Pernille.

Da Pernille Sofia Glyngø kom med sin efterlysning af stenen i begyndelsen af september, understregede hun, at hun ikke var ude efter, at nogen skulle straffes for tyveriet - hun ønskede bare, at stenen kom tilbage. Det er altså nu lykkes.

På det her billede kan man se, hvordan Tobias' fødsels- og dødsdato under hans navn er blev filet væk. Vis mere På det her billede kan man se, hvordan Tobias' fødsels- og dødsdato under hans navn er blev filet væk.

Det er dog ikke sikkert, at den kommer tilbage at stå ved Tobias' grav.

»Vi er ikke helt sikre på, om vi tør stille den tilbage, hvis den kan blive fixet. Vi har overvejet, om vi bare skal stille den et andet fornuftigt sted, så vi ikke risikerer at skulle igennem det samme en gang til.«

I forbindelse med efterlysningen udlovede Pernille en dusør/belønning til den person, som kunne skaffe gravstenen tilbage.

Kvinden, der fandt stenen, har dog afvist at tage imod en belønning. I stedet har Pernille delt flødeboller ud til de klasser på den lokale skole, hvor kvindens børnebørn går.