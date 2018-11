En gruppe morgensvømmere fra Næstved er kede af det. Rigtig kede. Et alkoholforbud betyder nemlig, at det er slut med at nyde genstande i kommunens tre svømmehaller.

Også i saunaen - og det forbud bliver der ikke lavet om på.

Hans Ove Christensen, der har været morgensvømmer i Næstved Svømmehal de seneste 25 år, er ked af beslutningen:

»Det er rigtigt ærgerligt, synes jeg,« siger Hans Ove Christensen til Sjællandske.

Han har sammen med en gruppe andre svømmere kæmpet for at få ophævet forbuddet mod ølindtagelse i saunaen siden februar i år.

Dengang henvendte morgensvømmerne sig til Kultur- og Demokratiudvalget med en lille bøn:

'Gør det muligt for os at nyde bare én enkelt genstand, når vi er samlet efter morgensvømning.'

Der har tidligere været mindre heldige tilfælde, hvor morgensvømmere har været berusede.

For eksempel i Herlufsholm Svømmehal, hvor de havde svært ved at gå lige efter indtagelse af flere end bare én pilsner.

Det fik svømmehallens bestyrelsen til at indskærpe reglerne om alkoholforbuddet - og påpege, at det gælder for alle tre haller og saunaer i byen.

Nu vil flere medlemmer af kommunens Kultur- og Demokratiudvalget have sagen til drøftelse endnu en gang.

Men Hans Nikolajsen, der er bestyrelsesformand for Herlufsholm Idrætscenter siger, at der ikke er udsigt til, at alkohol igen kan nydes i saunaen i byens svømmehaller.

»Vi synes ikke, at alkohol hører hjemme i saunaen. Der er rig mulighed for at sidde og nyde et glas eller en kop kaffe i cafeteriet, men ikke i saunaen. Desuden kan det blive farligt med flasker og glasskår,« fortæller han til Sjællandske.