Morgenmadsproduktet Coco Pops fra Kellogg's er blevet anklaget for racisme, fordi Coco Pops-pakken er illustreret med en abe, samtidig med at Kellogg's anden morgenmadsvariant Rice Krispies er illustreret med tre, hvide mænd.

Det er et tidligere britiske parlamentsmedlem - Fiona Onasanya fra arbejderpartiet - der anklager Kellogg's for racisme. Det skriver News.com.

Hun har efter sigende kontaktet Kellogg's og delt sin frustration på sociale medier.

På Twitter skriver hun, at der ikke er anden forskel på de to morgenmadsprodukter end farve og smagen af chokolade, og at hun gerne vil have en forklaring fra Kellogg's på, hvorfor de to morgenmadsprodukter er afbilledet med henholdsvis en abe og tre, hvide mænd.

@KelloggsUK, as you are yet to reply to my email - Coco Pops and Rice Krispies have the same compòsition (except for the fact CP's are brown and chocolate flavoured)... so I was wondering why Rice Krispies have three white boys representing the brand and Coco Pops have a monkey? — Fiona Onasanya (@Fiona_Onasanya) June 15, 2020

Og nu svarer Kellogg's tilbage.

De fortæller, at de støtter den sorte del af befolkningen og indrømmer, at det er en vigtig diskussion for at fremme lighed i samfundet.

»Abe-maskotten, der er afbilledet på både hvide og brune Coco Pops, blev opfundet i 1980'erne for at fremme den legende personlighed, Kellogg's brand står for. VI har en ambition om at bringe sjov til morgenmadsbordet, derfor har vi et hav af forskellige karakterer på vores pakker herunder tigere, giraffer, krokodiller, nisser og narhvaler,« skulle Kellogg's have svaret ifølge Daily Mail UK.

Kellogg's skulle også have udtrykt klart, at de ikke går ind for diskrimination og mener, at alle hudfarver, køn, baggrunde, seksuel orientering, religioner og overbevisninger skal behandles med værdighed og respekt.

Fiona Onasanyas Twitteropslag har affødt en lang række kommentarer på det sociale medie, hvor giver deres mening til kende.

'Aben hedder Coco' skriver en blandt andet, 'fjern aben, og det vil kun hedde pops' skriver en anden.

Anklagen kommer, mens en global diskussion omkring racisme mod sorte lige nu raser. Blandt andet organisationen Black Lives Matter forsøger at sætte fokus på sorte menneskers rettigheder.